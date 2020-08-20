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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576041139.html
В Кремле прокомментировали призывы к повторным выборам в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с итогами президентских выборов в Белоруссии, президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:01
2020-08-20T15:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с итогами президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается, выборов и так далее, опять же - мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ряд европейских лидеров заявили о непризнании выборов в Белоруссии.Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко (80,1%). Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576038558.html
Да вы и в пытки российских граждан в Белоруссии вмешиваться не собираетесь. Диктатор диктатора поддержит.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали призывы к повторным выборам в Белоруссии

15:01 20.08.2020
3852
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛюди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с итогами президентских выборов в Белоруссии, президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается, выборов и так далее, опять же - мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ряд европейских лидеров заявили о непризнании выборов в Белоруссии.
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко (80,1%). Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да вы и в пытки российских граждан в Белоруссии вмешиваться не собираетесь. Диктатор диктатора поддержит.
20 августа, 15:10
Deyn Donovan
2010011
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