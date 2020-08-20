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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576039593.html
Генпрокурор Белоруссии объяснил выход оппозиционеров из КС
Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что ряд граждан заявили о выходе из ранее созданного оппозицией координационного совета. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:07
2020-08-20T15:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр конюк
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Генпрокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a> сообщил, что ряд граждан заявили о выходе из ранее созданного оппозицией координационного совета."Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава (координационного) совета и несогласии с целями его деятельности", - заявил генпрокурор. Видеообращение Конюка опубликовано в <a href="https://t.me/prokuraturabelarus/336" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Telegram</a>-канале генеральной прокуратуры.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576037536.html
https://ria.ru/20200820/1576037159.html
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РИА Новости
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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии открыли уголовное из-за создания Координационного совета оппозиции, заявил генеральный прокурор Александр Конюк. По статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" может грозить до пяти лет колонии. Генпрокурор также отметил, что из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли "незаконность своих действий".
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светлана тихановская, александр конюк, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Генпрокурор Белоруссии объяснил выход оппозиционеров из КС

15:07 20.08.2020 (обновлено: 15:28 20.08.2020)
12107
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что ряд граждан заявили о выходе из ранее созданного оппозицией координационного совета.
"Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава (координационного) совета и несогласии с целями его деятельности", - заявил генпрокурор. Видеообращение Конюка опубликовано в Telegram-канале генеральной прокуратуры.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.
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После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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8782127
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр КонюкАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
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