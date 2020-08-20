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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576038304.html
В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией
В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:38
2020-08-20T14:38
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, дмитрий песков, белоруссия

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

14:38 20.08.2020
3359
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - сказал Песков журналистам.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
138522110
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Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий ПесковБелоруссия
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