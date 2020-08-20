https://ria.ru/20200820/1576038304.html
В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией
В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:38
2020-08-20T14:38
2020-08-20T14:38
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, белоруссия