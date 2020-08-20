https://ria.ru/20200820/1576038304.html

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:38

2020-08-20T14:38

2020-08-20T14:38

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575939198_0:203:3072:1931_1400x0_80_0_0_c5673d447a0cd70a216b95bdb2266854.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

2

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия