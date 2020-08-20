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"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada
"АвтоВАЗ" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:36
2020-08-20T14:46
россия
автоваз
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗ</a>" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте"."Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.Компания подчеркивает, что к названию предъявляются определенные требования. Так, оно должно ассоциироваться с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a>, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.По условиям конкурса, итоги подводятся в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания, а публикация итогов — еще через три дня после этого. В качестве призов предусмотрены кружки и внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании.Среди первых вариантов названия нового автомобиля пользователи соцсети предлагают Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.
https://ria.ru/20200710/1574194367.html
https://ria.ru/20200409/1569788771.html
Лада Дровина.
28
после калины осталось только малина
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россия
москва
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60
россия, автоваз, москва, общество

"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada

14:36 20.08.2020 (обновлено: 14:46 20.08.2020)
30355
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте".
"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.
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10 июля, 21:37
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Компания подчеркивает, что к названию предъявляются определенные требования. Так, оно должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.
По условиям конкурса, итоги подводятся в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания, а публикация итогов — еще через три дня после этого. В качестве призов предусмотрены кружки и внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании.
Среди первых вариантов названия нового автомобиля пользователи соцсети предлагают Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.
Мужчина за рулем автомобиля Lada
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10316098541
Обсудить 213
РоссияАвтоВАЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
Лада Дровина.
20 августа, 15:07
А Андрей Мартынов
1650007
после калины осталось только малина
20 августа, 14:38
О Ольга Занкова
640004
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