https://ria.ru/20200820/1576038163.html

"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada

"АвтоВАЗ" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:36

2020-08-20T14:36

2020-08-20T14:46

россия

автоваз

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗ</a>" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте"."Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.Компания подчеркивает, что к названию предъявляются определенные требования. Так, оно должно ассоциироваться с <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a>, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.По условиям конкурса, итоги подводятся в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания, а публикация итогов — еще через три дня после этого. В качестве призов предусмотрены кружки и внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании.Среди первых вариантов названия нового автомобиля пользователи соцсети предлагают Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.

https://ria.ru/20200710/1574194367.html

https://ria.ru/20200409/1569788771.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автоваз, москва, общество