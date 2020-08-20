https://ria.ru/20200820/1576037864.html

В Кремле оценили сроки встречи Путина с Дегтяревым

Встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:37

2020-08-20T14:37

2020-08-20T14:41

сергей фургал

дмитрий песков

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Встречи президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Дегтяревым</a> в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости она может появиться достаточно оперативно, когда новый глава региона наработает "больший массив данных", сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.

https://ria.ru/20200819/1575992940.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, дмитрий песков, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, владимир путин, политика