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В Кремле оценили сроки встречи Путина с Дегтяревым
Встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:37
2020-08-20T14:41
сергей фургал
дмитрий песков
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Встречи президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Дегтяревым</a> в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости она может появиться достаточно оперативно, когда новый глава региона наработает "больший массив данных", сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.
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хабаровский край
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сергей фургал, дмитрий песков, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, владимир путин, политика

В Кремле оценили сроки встречи Путина с Дегтяревым

14:37 20.08.2020 (обновлено: 14:41 20.08.2020)
6136
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости она может появиться достаточно оперативно, когда новый глава региона наработает "больший массив данных", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.

Сейчас пока, что называется, в обозримой перспективе я не вижу в графике президента эту встречу, но она может появиться достаточно оперативно. Я думаю, что как только будет наработан больший массив данных у исполняющего обязанности, такая встреча вполне может состояться.

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
19 августа, 16:21
Дегтярев расскажет Путину об обстановке в Хабаровском крае
17300215
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Сергей ФургалДмитрий ПесковХабаровский крайРоссияМихаил ДегтяревВладимир ПутинПолитика
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