https://ria.ru/20200820/1576037864.html
В Кремле оценили сроки встречи Путина с Дегтяревым
Встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:37
2020-08-20T14:37
2020-08-20T14:41
сергей фургал
дмитрий песков
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004051_0:49:2822:1636_1400x0_80_0_0_52317f00f115486a32aec2fa0693ef1f.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Встречи президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Дегтяревым</a> в обозримой перспективе пока не значится, но при необходимости она может появиться достаточно оперативно, когда новый глава региона наработает "больший массив данных", сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Дегтярев заявил, что планирует по итогу месяца работы рассказать президенту о реальной обстановке в экономической и политической жизни региона и предложить проекты.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.
https://ria.ru/20200819/1575992940.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004051_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ecdd6851de0495ffb24e7f1d7be24641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, дмитрий песков, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, владимир путин, политика