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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200820/1576037719.html
В Оренбурге откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад"
В Оренбурге 21-26 августа пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард", его откроет южнокорейский фильм "Поезд в Пусан 2:... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:32
2020-08-20T14:32
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 20 авг – РИА Новости</strong>. В Оренбурге 21-26 августа пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&amp;Запад. Классика и авангард", его откроет южнокорейский фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров", говорится в сообщении пресс-службы правительства Оренбуржской области."В Оренбурге, на Беловке - набережной реки Урал, откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&amp;Запад. Классика и авангард". Неделю кино откроет фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров"режиссера из Южной Кореи. В дни кинофестиваля можно будет увидеть работы кинорежиссеров из Белоруссии, Италии, России и других стран", - отмечается в сообщении.В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, фестиваль решено проводить в ином формате и масштабе - организаторы ограничили число иностранных делегаций и число присутствующих на церемонии открытия. "Несмотря на непростую обстановку, фестиваль сохраняет статус международного. Режиссёры и актёры, представляющие фильмы международной конкурсной программы, не приедут на фестиваль, но подготовят свои видеообращения к зрителям и жюри. Авторы российских фильмов будут лично присутствовать на событии и проведут вместе с нами незабываемую фестивальную неделю", - рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.Она отметила, что зрителям придётся запастись масками и перчатками. Все кинотеатры снабжены средствами санитарной обработки, на входе в помещения организована термометрия.Между сеансами санитарную обработку помещений проведут волонтёры, а раз в день - специализированная организация. На всех площадках – в кинотеатрах "Космос", "Сокол" и в летнем кинотеатре "На Беловке" будет соблюдаться социальная дистанция.В международном и российском конкурсах "Восток&amp;Запад. Классика и Авангард" представлены по десять картин. Большинство из них – драмы. В конкурсе короткометражек "ШАГ" примут участие 20 работ. Также в этом году организаторы возобновили программу анимационного кино "От 0 до ∞". Любителей ретро ожидает несколько внеконкурсных программ: ретроспектива, посвящённая 75-летию Великой Победы, фильмы Ингмара Бергмана и другие."Наш фестиваль является одним из немногих киносмотров, где представлены картины совместного производства кинематографистов стран Европы и Азии. Поэтому сегодня мы уверенно говорим о достойном исполнении культурным Оренбуржьем своей миссии по евразийской интеграции, по укреплению добрососедства и сотрудничества между народами, странами и континентами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Дениса Паслера</a>.
https://ria.ru/20200807/1575498169.html
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60
денис паслер

В Оренбурге откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

14:32 20.08.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад"
В Оренбурге откроется XIII Международный кинофестиваль Восток&Запад
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. В Оренбурге 21-26 августа пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард", его откроет южнокорейский фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров", говорится в сообщении пресс-службы правительства Оренбуржской области.
"В Оренбурге, на Беловке - набережной реки Урал, откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард". Неделю кино откроет фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров"режиссера из Южной Кореи. В дни кинофестиваля можно будет увидеть работы кинорежиссеров из Белоруссии, Италии, России и других стран", - отмечается в сообщении.
В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, фестиваль решено проводить в ином формате и масштабе - организаторы ограничили число иностранных делегаций и число присутствующих на церемонии открытия.
"Несмотря на непростую обстановку, фестиваль сохраняет статус международного. Режиссёры и актёры, представляющие фильмы международной конкурсной программы, не приедут на фестиваль, но подготовят свои видеообращения к зрителям и жюри. Авторы российских фильмов будут лично присутствовать на событии и проведут вместе с нами незабываемую фестивальную неделю", - рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
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Она отметила, что зрителям придётся запастись масками и перчатками. Все кинотеатры снабжены средствами санитарной обработки, на входе в помещения организована термометрия.Между сеансами санитарную обработку помещений проведут волонтёры, а раз в день - специализированная организация. На всех площадках – в кинотеатрах "Космос", "Сокол" и в летнем кинотеатре "На Беловке" будет соблюдаться социальная дистанция.
В международном и российском конкурсах "Восток&Запад. Классика и Авангард" представлены по десять картин. Большинство из них – драмы. В конкурсе короткометражек "ШАГ" примут участие 20 работ.
Также в этом году организаторы возобновили программу анимационного кино "От 0 до ∞". Любителей ретро ожидает несколько внеконкурсных программ: ретроспектива, посвящённая 75-летию Великой Победы, фильмы Ингмара Бергмана и другие.
"Наш фестиваль является одним из немногих киносмотров, где представлены картины совместного производства кинематографистов стран Европы и Азии. Поэтому сегодня мы уверенно говорим о достойном исполнении культурным Оренбуржьем своей миссии по евразийской интеграции, по укреплению добрососедства и сотрудничества между народами, странами и континентами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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