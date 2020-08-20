https://ria.ru/20200820/1576037719.html

В Оренбурге откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

В Оренбурге 21-26 августа пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард", его откроет южнокорейский фильм "Поезд в Пусан 2:... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:32

2020-08-20T14:32

2020-08-20T14:32

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 20 авг – РИА Новости</strong>. В Оренбурге 21-26 августа пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард", его откроет южнокорейский фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров", говорится в сообщении пресс-службы правительства Оренбуржской области."В Оренбурге, на Беловке - набережной реки Урал, откроется XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и авангард". Неделю кино откроет фильм "Поезд в Пусан 2: полуостров"режиссера из Южной Кореи. В дни кинофестиваля можно будет увидеть работы кинорежиссеров из Белоруссии, Италии, России и других стран", - отмечается в сообщении.В этом году в связи с ограничениями, вызванными пандемией, фестиваль решено проводить в ином формате и масштабе - организаторы ограничили число иностранных делегаций и число присутствующих на церемонии открытия. "Несмотря на непростую обстановку, фестиваль сохраняет статус международного. Режиссёры и актёры, представляющие фильмы международной конкурсной программы, не приедут на фестиваль, но подготовят свои видеообращения к зрителям и жюри. Авторы российских фильмов будут лично присутствовать на событии и проведут вместе с нами незабываемую фестивальную неделю", - рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.Она отметила, что зрителям придётся запастись масками и перчатками. Все кинотеатры снабжены средствами санитарной обработки, на входе в помещения организована термометрия.Между сеансами санитарную обработку помещений проведут волонтёры, а раз в день - специализированная организация. На всех площадках – в кинотеатрах "Космос", "Сокол" и в летнем кинотеатре "На Беловке" будет соблюдаться социальная дистанция.В международном и российском конкурсах "Восток&Запад. Классика и Авангард" представлены по десять картин. Большинство из них – драмы. В конкурсе короткометражек "ШАГ" примут участие 20 работ. Также в этом году организаторы возобновили программу анимационного кино "От 0 до ∞". Любителей ретро ожидает несколько внеконкурсных программ: ретроспектива, посвящённая 75-летию Великой Победы, фильмы Ингмара Бергмана и другие."Наш фестиваль является одним из немногих киносмотров, где представлены картины совместного производства кинематографистов стран Европы и Азии. Поэтому сегодня мы уверенно говорим о достойном исполнении культурным Оренбуржьем своей миссии по евразийской интеграции, по укреплению добрососедства и сотрудничества между народами, странами и континентами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Дениса Паслера</a>.

https://ria.ru/20200807/1575498169.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер