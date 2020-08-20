https://ria.ru/20200820/1576037536.html

Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело о попытке захвата власти

Деятельность координационного совета белорусской оппозиции является неконституционной, создание подобных органов не предусмотрено законом, заявил генпрокурор... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:29

2020-08-20T14:29

2020-08-20T14:51

светлана тихановская

александр конюк

александр лукашенко

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Деятельность координационного совета белорусской оппозиции является неконституционной, создание подобных органов не предусмотрено законом, заявил генпрокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике."Группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании координационного совета, целями которого, в том числе, является организация передачи власти... Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной", - говорится в заявлении Конюка, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576037159.html

https://ria.ru/20200820/1576033115.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр конюк, александр лукашенко, белоруссия, в мире