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Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову
Актер Михаил Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Сергею Захарову, сообщила супруга артиста Софья Кругликова. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:27
2020-08-20T17:04
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> посвятил стихи погибшему в ДТП <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Захарову</a>, сообщила супруга артиста <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a>.На допросе в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> женщина заявила о тяжелом моральном состоянии Ефремова после аварии. По ее мнению, слова обращения, опубликованного после ДТП, актер "выстрадал"."Как личность Михаил очень глубокий, любящий человек", — цитирует Кругликову <a href="https://ren.tv/news/kriminal/738126-efremov-posviatil-stikhi-pogibshemu-v-dtp-zakharovu" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ.</a>Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/1576031798.html
Поганец.....
40
Не понимаю, зачем допрашивать жену? Чтобы она про любовь рассказала? Какое отношение его глубина и любвеобильность имеет к пьяному ДТП?
36
москва
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову

14:27 20.08.2020 (обновлено: 17:04 20.08.2020)
8296
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Сергею Захарову, сообщила супруга артиста Софья Кругликова.
На допросе в Пресненском суде Москвы женщина заявила о тяжелом моральном состоянии Ефремова после аварии. По ее мнению, слова обращения, опубликованного после ДТП, актер "выстрадал".
"Как личность Михаил очень глубокий, любящий человек", — цитирует Кругликову РЕН ТВ.
Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Поганец.....
20 августа, 14:37
Егор Панкратов
3600004
Не понимаю, зачем допрашивать жену? Чтобы она про любовь рассказала? Какое отношение его глубина и любвеобильность имеет к пьяному ДТП?
20 августа, 14:29
О Ольга Занкова
3200103
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