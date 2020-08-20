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Липецкая область
https://ria.ru/20200820/1576037364.html
Волонтеров Липецкой области наградили за помощь медикам в период пандемии
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил благодарственные письма 35 добровольцам команды "Молодежка ОНФ" за помощь медикам в период пандемии, РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:27
2020-08-20T14:27
липецкая область
игорь артамонов
общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Глава администрации Липецкой области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> вручил благодарственные письма 35 добровольцам команды "Молодежка ОНФ" за помощь медикам в период пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.Как отметили в пресс-службе, первый раз липецкие медики обратились к команде "Молодежка ОНФ" с просьбой помочь доставить в областную инфекционную больницу мобильный рентгеновский аппарат и кислородные концентраторы для ИВЛ. Затем за период пандемии молодые люди доставили более 2 тысяч порций горячих обедов в семь больниц областного центра. Кроме того, участники команды помогли перепрофилировать часть санатория "Липецк-курорт" под инфекционный госпиталь. При поддержке общественников врачи смогли начать лечение больных в короткие сроки."Большое спасибо волонтёрам за помощь в период распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы доставляли людям лекарства и продукты, помогали медикам. Также мы благодарим врачей. Они достойно справились с пандемией. Если говорить о количестве заболевших, об уровне смертности, то, по сравнению с соседними субъектами, у нас цифры невысокие. Это говорит о профессионализме врачей, о своевременно принятых решениях, о неплохой материальной базе, о том, что мы много вкладывали в медицину", - отметил на вручении благодарственных писем Артамонов.
https://ria.ru/20200722/1574741225.html
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игорь артамонов, общество

Волонтеров Липецкой области наградили за помощь медикам в период пандемии

14:27 20.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил благодарственные письма 35 добровольцам команды "Молодежка ОНФ" за помощь медикам в период пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.
Как отметили в пресс-службе, первый раз липецкие медики обратились к команде "Молодежка ОНФ" с просьбой помочь доставить в областную инфекционную больницу мобильный рентгеновский аппарат и кислородные концентраторы для ИВЛ. Затем за период пандемии молодые люди доставили более 2 тысяч порций горячих обедов в семь больниц областного центра. Кроме того, участники команды помогли перепрофилировать часть санатория "Липецк-курорт" под инфекционный госпиталь. При поддержке общественников врачи смогли начать лечение больных в короткие сроки.
"Большое спасибо волонтёрам за помощь в период распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы доставляли людям лекарства и продукты, помогали медикам. Также мы благодарим врачей. Они достойно справились с пандемией. Если говорить о количестве заболевших, об уровне смертности, то, по сравнению с соседними субъектами, у нас цифры невысокие. Это говорит о профессионализме врачей, о своевременно принятых решениях, о неплохой материальной базе, о том, что мы много вкладывали в медицину", - отметил на вручении благодарственных писем Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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