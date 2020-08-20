https://ria.ru/20200820/1576037159.html

В КС Белоруссии прокомментировали возбуждение уголовного дела

В президиуме Координационного совета оппозиции Белоруссии в ответ на возбуждение уголовного дела заявили РИА Новости, что нацелены не на угрозу нацбезопасности, РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:24

2020-08-20T14:24

2020-08-20T14:41

светлана тихановская

александр конюк

александр лукашенко

в мире

протесты в белоруссии

белоруссия

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> В президиуме Координационного совета оппозиции Белоруссии в ответ на возбуждение уголовного дела заявили РИА Новости, что нацелены не на угрозу нацбезопасности, а на посредническую роль между властью и обществом.Ранее генпрокурор Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a> заявил, что в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК, санкция которой предполагает до 5 лет колонии."Нет, конечно не согласны. Какая угроза нацбезопасности? Этого не может быть. (Координационный - ред.) совет, по сути своей - это служба медиации. Какая угроза нацбезопасности может быть? Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания", - сообщил член президиума Сергей Дылевский РИА Новости.На вопрос, боится ли он проблем с правоохранительными органами, Дылевский признался: "вообще да, конечно, опасаюсь".Ранее Координационный совет заявлял, что не ставит целью захват власти в стране и изменение конституционного строя, а также не имеет политической программы и политических целей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576033115.html

https://ria.ru/20200819/1575992813.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр конюк, александр лукашенко, в мире, белоруссия