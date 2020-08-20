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https://ria.ru/20200820/1576036162.html
Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на МКС
Очередной японский космический грузовик "Конотори-9" завершил свою работу по доставке продовольствия и оборудования космонавтам МКС и сгорел в плотных слоях... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:12
2020-08-20T14:12
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
япония
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<strong>ТОКИО, 20 авг - РИА Новости.</strong> Очередной японский космический грузовик "Конотори-9" завершил свою работу по доставке продовольствия и оборудования космонавтам <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> и сгорел в плотных слоях земной атмосферы, сообщило аэрокосмическое агентство <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> (JAXA).В среду цилиндрический аппарат "Конотори-9", запущенный 21 мая, забрал с МКС мусор и, отделившись от станции, прекратил свое существование.Грузовики этой серии грузоподъемностью 6 тонн снабжают МКС всем необходимым с 2009 года.Запуск нового грузовика HTV-X, который разрабатывает JAXA, намечен на 2021 год.
https://ria.ru/20200820/1576023331.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония

Японский космический грузовик завершил миссию по доставке грузов на МКС

14:12 20.08.2020
8640
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерМКС
МКС
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
МКС. Архивное фото
ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Очередной японский космический грузовик "Конотори-9" завершил свою работу по доставке продовольствия и оборудования космонавтам МКС и сгорел в плотных слоях земной атмосферы, сообщило аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
В среду цилиндрический аппарат "Конотори-9", запущенный 21 мая, забрал с МКС мусор и, отделившись от станции, прекратил свое существование.
Грузовики этой серии грузоподъемностью 6 тонн снабжают МКС всем необходимым с 2009 года.
Запуск нового грузовика HTV-X, который разрабатывает JAXA, намечен на 2021 год.
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
Вчера, 11:18Хочу стать космонавтом
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2321000
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЯпония
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