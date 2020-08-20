В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине
14:14 20.08.2020 (обновлено: 14:57 20.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Один гражданин РФ, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, будет освобожден в ближайшее время, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе российской дипмиссии.
"Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке – ред.) Окрестина. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет также выпущен", - рассказал представитель пресс-службы.
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко (80,1%). Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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