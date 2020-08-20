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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576036083.html
В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине
Один гражданин РФ, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, будет освобожден в ближайшее... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:14
2020-08-20T14:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один гражданин РФ, задержанный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, будет освобожден в ближайшее время, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе российской дипмиссии."Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке – ред.) Окрестина. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет также выпущен", - рассказал представитель пресс-службы.Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (80,1%). Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине

14:14 20.08.2020 (обновлено: 14:57 20.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Один гражданин РФ, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, будет освобожден в ближайшее время, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе российской дипмиссии.
"Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке – ред.) Окрестина. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет также выпущен", - рассказал представитель пресс-службы.
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко (80,1%). Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
Участники акции протеста у метро Пушкинская в Минске
Вчера, 13:00Сказано в эфире
Как протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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