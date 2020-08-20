https://ria.ru/20200820/1576036083.html

В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине

Один гражданин РФ, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, будет освобожден в ближайшее... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:14

2020-08-20T14:14

2020-08-20T14:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Один гражданин РФ, задержанный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, будет освобожден в ближайшее время, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе российской дипмиссии."Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке – ред.) Окрестина. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет также выпущен", - рассказал представитель пресс-службы.Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (80,1%). Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире