Крупные белорусские заводы создают стачкомы, заявил профсоюзный лидер
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Промышленные гиганты Белоруссии создают стачкомы, формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, заявил РИА Новости в четверг председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.
"Мы пока не объявили о создании Национального стачечного комитета, так как стачкомы еще не везде сформированы на местах. Надо сначала выстроить структуру снизу, построить дом, а потому крышу", - сказал Ярошук.
По его словам, на предложение формировать Национальный стачечный комитет откликнулись многие белорусские предприятия, которые обращаются с предложениями направить своих представителей.
"Фактор времени играет большую роль. Люди, действительно, поднялись, вышли на проходные предприятий. Они пока не представляют, как надо действовать, но быстро обучаются. Я думаю, реально в кратчайшие сроки создать Национальный стачечный комитет", - заявил собеседник агентства. По его словам, активно действует стачечный комитет на "Беларуськалии". "Создаются стачечные комитеты на МАЗе, БелАЗе, МТЗ, БМЗ. Надо в первую очередь завершить эти процессы на промышленных гигантах, и тогда за ними подтянутся остальные (предприятия - ред.)", - продолжил профсоюзный лидер.
Глава БКДП также сравнил текущую ситуацию с периодом начала 1990-х годов, когда в стране проходили забастовки. По словам собеседника, тогда на всю процедуру вхождения в забастовки ушло несколько месяцев, однако сейчас ситуация развивается более динамично, стачкомы формируются буквально за неделю.
Он отметил, что пока рабочие не знают процедуру, что им нужно делать, и этим, помимо угроз увольнения, пользуются администрации предприятий, чтобы "сбить с толку" и внести разлад в забастовочное движение. Ярошук заявил, что, в частности, администрации предприятий апеллируют к трудовому законодательству, указывая на необходимость соблюдения определенных процедур при объявлении забастовок – наличия кворума при принятии решения о забастовке и уведомления о ее начале за две недели.
17 августа, 12:08К забастовкам в Белоруссии присоединились еще несколько заводов
"Но это не имеет никакого отношения к тем забастовкам, которые сейчас объявляются: это – политические забастовки, (выдвигаются – ред.) требования об отставке власти. Политические забастовки у нас запрещены, но по конституции народ как источник власти может восстать против узурпирования власти", - заявил профсоюзный лидер. По его словам, если уже невозможно по определенным причинам пересчитать голоса и доказать победу Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем на выборах президента, то необходимо провести новые выборы. Он подчеркнул, что забастовки с такими требованиями не могут быть вписаны в парадигму стандартных забастовок, связанных с нарушениями трудовых прав работников.
Ярошук также заявил, что создание Национального стачечного комитета не противоречит целям и работе созданного оппозицией Координационного совета по трансферу власти. По его словам, Национальный стачечный комитет будет содействовать реализации тех же задач, главные из которых - смена власти и проведение новых выборов президента.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.