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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576035994.html
Крупные белорусские заводы создают стачкомы, заявил профсоюзный лидер
Промышленные гиганты Белоруссии создают стачкомы, формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:10
2020-08-20T14:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
александр лукашенко
александр ярошук
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Промышленные гиганты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> создают стачкомы, формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, заявил РИА Новости в четверг председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_JAroshuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Ярошук</a>."Мы пока не объявили о создании Национального стачечного комитета, так как стачкомы еще не везде сформированы на местах. Надо сначала выстроить структуру снизу, построить дом, а потому крышу", - сказал Ярошук.По его словам, на предложение формировать Национальный стачечный комитет откликнулись многие белорусские предприятия, которые обращаются с предложениями направить своих представителей."Фактор времени играет большую роль. Люди, действительно, поднялись, вышли на проходные предприятий. Они пока не представляют, как надо действовать, но быстро обучаются. Я думаю, реально в кратчайшие сроки создать Национальный стачечный комитет", - заявил собеседник агентства. По его словам, активно действует стачечный комитет на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>". "Создаются стачечные комитеты на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ, БМЗ. Надо в первую очередь завершить эти процессы на промышленных гигантах, и тогда за ними подтянутся остальные (предприятия - ред.)", - продолжил профсоюзный лидер.Глава БКДП также сравнил текущую ситуацию с периодом начала 1990-х годов, когда в стране проходили забастовки. По словам собеседника, тогда на всю процедуру вхождения в забастовки ушло несколько месяцев, однако сейчас ситуация развивается более динамично, стачкомы формируются буквально за неделю.Он отметил, что пока рабочие не знают процедуру, что им нужно делать, и этим, помимо угроз увольнения, пользуются администрации предприятий, чтобы "сбить с толку" и внести разлад в забастовочное движение. Ярошук заявил, что, в частности, администрации предприятий апеллируют к трудовому законодательству, указывая на необходимость соблюдения определенных процедур при объявлении забастовок – наличия кворума при принятии решения о забастовке и уведомления о ее начале за две недели."Но это не имеет никакого отношения к тем забастовкам, которые сейчас объявляются: это – политические забастовки, (выдвигаются – ред.) требования об отставке власти. Политические забастовки у нас запрещены, но по конституции народ как источник власти может восстать против узурпирования власти", - заявил профсоюзный лидер. По его словам, если уже невозможно по определенным причинам пересчитать голоса и доказать победу <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, которую оппозиция считает победителем на выборах президента, то необходимо провести новые выборы. Он подчеркнул, что забастовки с такими требованиями не могут быть вписаны в парадигму стандартных забастовок, связанных с нарушениями трудовых прав работников.Ярошук также заявил, что создание Национального стачечного комитета не противоречит целям и работе созданного оппозицией Координационного совета по трансферу власти. По его словам, Национальный стачечный комитет будет содействовать реализации тех же задач, главные из которых - смена власти и проведение новых выборов президента.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576033115.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575883363.html
https://ria.ru/20200820/1576035217.html
Пусть бастуют. Останутся без работы, страны и поддержки России. Мне их не жалко.
22
Няхай..... Будут конкуренты у украинцев на грядках ЕС.
14
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, александр ярошук, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Крупные белорусские заводы создают стачкомы, заявил профсоюзный лидер

14:10 20.08.2020
1862
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Промышленные гиганты Белоруссии создают стачкомы, формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, заявил РИА Новости в четверг председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.
"Мы пока не объявили о создании Национального стачечного комитета, так как стачкомы еще не везде сформированы на местах. Надо сначала выстроить структуру снизу, построить дом, а потому крышу", - сказал Ярошук.
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По его словам, на предложение формировать Национальный стачечный комитет откликнулись многие белорусские предприятия, которые обращаются с предложениями направить своих представителей.
"Фактор времени играет большую роль. Люди, действительно, поднялись, вышли на проходные предприятий. Они пока не представляют, как надо действовать, но быстро обучаются. Я думаю, реально в кратчайшие сроки создать Национальный стачечный комитет", - заявил собеседник агентства. По его словам, активно действует стачечный комитет на "Беларуськалии". "Создаются стачечные комитеты на МАЗе, БелАЗе, МТЗ, БМЗ. Надо в первую очередь завершить эти процессы на промышленных гигантах, и тогда за ними подтянутся остальные (предприятия - ред.)", - продолжил профсоюзный лидер.
Глава БКДП также сравнил текущую ситуацию с периодом начала 1990-х годов, когда в стране проходили забастовки. По словам собеседника, тогда на всю процедуру вхождения в забастовки ушло несколько месяцев, однако сейчас ситуация развивается более динамично, стачкомы формируются буквально за неделю.
Он отметил, что пока рабочие не знают процедуру, что им нужно делать, и этим, помимо угроз увольнения, пользуются администрации предприятий, чтобы "сбить с толку" и внести разлад в забастовочное движение. Ярошук заявил, что, в частности, администрации предприятий апеллируют к трудовому законодательству, указывая на необходимость соблюдения определенных процедур при объявлении забастовок – наличия кворума при принятии решения о забастовке и уведомления о ее начале за две недели.
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"Но это не имеет никакого отношения к тем забастовкам, которые сейчас объявляются: это – политические забастовки, (выдвигаются – ред.) требования об отставке власти. Политические забастовки у нас запрещены, но по конституции народ как источник власти может восстать против узурпирования власти", - заявил профсоюзный лидер. По его словам, если уже невозможно по определенным причинам пересчитать голоса и доказать победу Светланы Тихановской, которую оппозиция считает победителем на выборах президента, то необходимо провести новые выборы. Он подчеркнул, что забастовки с такими требованиями не могут быть вписаны в парадигму стандартных забастовок, связанных с нарушениями трудовых прав работников.
Ярошук также заявил, что создание Национального стачечного комитета не противоречит целям и работе созданного оппозицией Координационного совета по трансферу власти. По его словам, Национальный стачечный комитет будет содействовать реализации тех же задач, главные из которых - смена власти и проведение новых выборов президента.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларуськалийАлександр ЛукашенкоАлександр ЯрошукБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
Популярные комментарии
Пусть бастуют. Останутся без работы, страны и поддержки России. Мне их не жалко.
20 августа, 14:13
Егор Панкратов
2010001
Няхай..... Будут конкуренты у украинцев на грядках ЕС.
20 августа, 14:18
Арсений Новиков
760001
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