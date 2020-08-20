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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/1576035725.html
Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:07
2020-08-20T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
сингапур (страна)
эквадор
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной на ресурсе <a href="https://connect.biorxiv.org/relate/content/181" target="_blank" rel="nofollow noopener">bioRxiv</a>, публикующем научные материалы."Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - говорится в исследовании.Ранее сообщалось, что следы коронавируса были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в китайский город Шэньчжэнь из <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, а также на образцах с упаковки креветок, импортированных в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> из <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>.Директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявил, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575655413.html
сингапур (страна)
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бразилия
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, сингапур (страна), эквадор, бразилия, в мире

Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде

14:07 20.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.
"Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - говорится в исследовании.
"Мы считаем, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим... Усилия по предотвращению риска вспышек COVID-19, вызванных зараженными продуктами питания, должны начинаться с источника, то есть с помещений, связанных с пищевой промышленностью. К ним относятся частое мытье рук, чистка поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами, материалов и посуды", - отмечается в статье ученых.
Ранее сообщалось, что следы коронавируса были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в китайский город Шэньчжэнь из Бразилии, а также на образцах с упаковки креветок, импортированных в Китай из Эквадора.
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявил, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСингапур (страна)ЭквадорБразилияВ мире
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