https://ria.ru/20200820/1576035725.html

Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде

Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:07

2020-08-20T14:07

2020-08-20T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

сингапур (страна)

эквадор

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной на ресурсе <a href="https://connect.biorxiv.org/relate/content/181" target="_blank" rel="nofollow noopener">bioRxiv</a>, публикующем научные материалы."Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - говорится в исследовании.Ранее сообщалось, что следы коронавируса были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в китайский город Шэньчжэнь из <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, а также на образцах с упаковки креветок, импортированных в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> из <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>.Директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявил, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575655413.html

сингапур (страна)

эквадор

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, сингапур (страна), эквадор, бразилия, в мире