Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576035263.html
Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего активиста
Активист стачечного комитета одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалия" задержан, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:02
2020-08-20T14:03
протесты в белоруссии
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_0:95:3220:1906_1400x0_80_0_0_972fc2f5508adde099eacfca49802555.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Активист стачечного комитета одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" задержан, заявил РИА Новости пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрос."Задержан Куделевич Дмитрий", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич был вызван к следователям, но отказался прийти и утром был задержан в своем автомобиле.Ранее члены стачкома не могли найти и связаться с еще одним активистом - Максимом Филановичем, но позже он вышел на связь. "Максим Филанович вышел на связь, с ним всё хорошо. Комментарии по телефону давать отказался", - сообщили в стачкоме.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов в этой связи.Ранее часть работников "Беларуськалия" решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. По данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Там отмечали, что технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В администрации "Беларуськалия" накануне вечером сообщили, что работают все семь рудников и три обогатительные фабрики. Фабрика первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576033115.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/95300/14/953001418_277:0:2944:2000_1400x0_80_0_0_dbe96e45b2153b7a3e06c8b4407f39e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего активиста

14:02 20.08.2020 (обновлено: 14:03 20.08.2020)
1325
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПредприятие "Беларуськалий"
Предприятие Беларуськалий
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Предприятие "Беларуськалий". Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Активист стачечного комитета одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалия" задержан, заявил РИА Новости пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрос.
"Задержан Куделевич Дмитрий", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич был вызван к следователям, но отказался прийти и утром был задержан в своем автомобиле.
Ранее члены стачкома не могли найти и связаться с еще одним активистом - Максимом Филановичем, но позже он вышел на связь. "Максим Филанович вышел на связь, с ним всё хорошо. Комментарии по телефону давать отказался", - сообщили в стачкоме.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов в этой связи.
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Вчера, 13:22Протесты в Белоруссии
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП
Ранее часть работников "Беларуськалия" решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. По данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Там отмечали, что технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В администрации "Беларуськалия" накануне вечером сообщили, что работают все семь рудников и три обогатительные фабрики. Фабрика первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
4111023
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Крупные белорусские заводы создают стачкомы, заявил профсоюзный лидер
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС Белоруссии прокомментировали возбуждение уголовного дела
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
В Кремле прокомментировали призывы к повторным выборам в Белоруссии
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков назвал позицию ЕС по Белоруссии правовым гандикапом
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Генпрокурор Белоруссии прокомментировал дело о попытке захвата власти
Покупатели в супермаркете
Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит телефонный разговор "по белорусским делам"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния