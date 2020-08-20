https://ria.ru/20200820/1576035263.html

Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего активиста

Активист стачечного комитета одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалия" задержан, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:02

2020-08-20T14:02

2020-08-20T14:03

протесты в белоруссии

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Активист стачечного комитета одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" задержан, заявил РИА Новости пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрос."Задержан Куделевич Дмитрий", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич был вызван к следователям, но отказался прийти и утром был задержан в своем автомобиле.Ранее члены стачкома не могли найти и связаться с еще одним активистом - Максимом Филановичем, но позже он вышел на связь. "Максим Филанович вышел на связь, с ним всё хорошо. Комментарии по телефону давать отказался", - сообщили в стачкоме.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов в этой связи.Ранее часть работников "Беларуськалия" решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. По данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Там отмечали, что технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В администрации "Беларуськалия" накануне вечером сообщили, что работают все семь рудников и три обогатительные фабрики. Фабрика первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576033115.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире