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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576035217.html
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
В Белоруссии открыли уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции, заявил генеральный прокурор Александр Конюк. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:01
2020-08-20T15:30
светлана тихановская
александр конюк
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> открыли уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции, заявил генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>.По статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" может грозить до пяти лет колонии.Конюк добавил, что деятельность совета оппозиции является неконституционной, так как закон не предусматривает создание таких органов.Генпрокурор также отметил, что из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли "незаконность своих действий".В свою очередь, член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что цель организации — не угрожать национальной безопасности, а играть роль посредника между властью и обществом."Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания", — добавил он.Собеседник агентства также подтвердил, что из совета вышли несколько членов по причине возникших рисков, но массового выхода не было.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем они перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, почти семь тысяч граждан задержали.Три человека погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576035994.html
https://ria.ru/20200820/1576036142.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
В суде им расскажут, в чем состав преступления. Не переживай так за них ))
497
А в чём состав преступления? В России у оппозиции тоже был координационный совет
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии открыли уголовное из-за создания Координационного совета оппозиции, заявил генеральный прокурор Александр Конюк. По статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" может грозить до пяти лет колонии. Генпрокурор также отметил, что из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли "незаконность своих действий".
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светлана тихановская, александр конюк, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции

14:01 20.08.2020 (обновлено: 15:30 20.08.2020)
63003
МИНСК, 20 авг — РИА Новости. В Белоруссии открыли уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции, заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

"Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", — приводит его слова агентство Sputnik Беларусь.

По статье о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" может грозить до пяти лет колонии.
Конюк добавил, что деятельность совета оппозиции является неконституционной, так как закон не предусматривает создание таких органов.
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Генпрокурор также отметил, что из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли "незаконность своих действий".
В свою очередь, член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что цель организации — не угрожать национальной безопасности, а играть роль посредника между властью и обществом.
"Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания", — добавил он.
Собеседник агентства также подтвердил, что из совета вышли несколько членов по причине возникших рисков, но массового выхода не было.
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В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После закрытия избирательных участков в стране начались протесты. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем они перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, почти семь тысяч граждан задержали.
Три человека погибли.
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1162209419151
Обсудить 27
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр КонюкАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В суде им расскажут, в чем состав преступления. Не переживай так за них ))
20 августа, 14:12
ААлексей
3991503264
А в чём состав преступления? В России у оппозиции тоже был координационный совет
20 августа, 14:07
Pavel Kiryukhin
739205347
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