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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576034996.html
Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы
Госпогранкомитет Белоруссии осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:58
2020-08-20T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции.Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось о случаях, когда представители силовых структур якобы выбрасывали свою форму в знак протеста из-за результов президентских выборов.В ведомстве добавили, что пограничники даже в самые сложные кризисные и переломные моменты жизни страны честно и профессионально исполняли свой долг. "Хотите выразить свое мнение - выражайте, но только как свое личное. Пограничники выступают за сохранение мира, согласия в обществе, территориальной целостности и независимости <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Беларуси</a>", - говорится в заявлении.Погранкомитет также призывает коллег сохранить уважение к профессии и пограничным традициям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1576004665.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Давая присягу государству и народу - не стоит поддерживать диктатуру.
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светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы

13:58 20.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось о случаях, когда представители силовых структур якобы выбрасывали свою форму в знак протеста из-за результов президентских выборов.

"Мы с пониманием относимся к мнению и выбору любого. Однако мы не понимаем тех, кто, решив поддержать спланированные акции, отказываются от своей пограничной формы и государственных наград. Настоящие пограничники как зеницу ока берегут форму и передают ее как символ службы на границе своим детям и внукам", - говорится в заявлении государственного пограничного комитета Белоруссии в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что пограничники даже в самые сложные кризисные и переломные моменты жизни страны честно и профессионально исполняли свой долг. "Хотите выразить свое мнение - выражайте, но только как свое личное. Пограничники выступают за сохранение мира, согласия в обществе, территориальной целостности и независимости Беларуси", - говорится в заявлении.
Погранкомитет также призывает коллег сохранить уважение к профессии и пограничным традициям.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давая присягу государству и народу - не стоит поддерживать диктатуру.
20 августа, 14:05
АЕАрсен Енгибаров
2000113
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