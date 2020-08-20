Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось о случаях, когда представители силовых структур якобы выбрасывали свою форму в знак протеста из-за результов президентских выборов.
"Мы с пониманием относимся к мнению и выбору любого. Однако мы не понимаем тех, кто, решив поддержать спланированные акции, отказываются от своей пограничной формы и государственных наград. Настоящие пограничники как зеницу ока берегут форму и передают ее как символ службы на границе своим детям и внукам", - говорится в заявлении государственного пограничного комитета Белоруссии в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что пограничники даже в самые сложные кризисные и переломные моменты жизни страны честно и профессионально исполняли свой долг. "Хотите выразить свое мнение - выражайте, но только как свое личное. Пограничники выступают за сохранение мира, согласия в обществе, территориальной целостности и независимости Беларуси", - говорится в заявлении.
Погранкомитет также призывает коллег сохранить уважение к профессии и пограничным традициям.
19 августа, 19:21Белоруссия решила усилить западные границы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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