https://ria.ru/20200820/1576034996.html

Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы

Госпогранкомитет Белоруссии осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:58

2020-08-20T13:58

2020-08-20T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> осудил действия коллег, которые могут отказываться от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции.Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось о случаях, когда представители силовых структур якобы выбрасывали свою форму в знак протеста из-за результов президентских выборов.В ведомстве добавили, что пограничники даже в самые сложные кризисные и переломные моменты жизни страны честно и профессионально исполняли свой долг. "Хотите выразить свое мнение - выражайте, но только как свое личное. Пограничники выступают за сохранение мира, согласия в обществе, территориальной целостности и независимости <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Беларуси</a>", - говорится в заявлении.Погранкомитет также призывает коллег сохранить уважение к профессии и пограничным традициям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Арсен Енгибаров Давая присягу государству и народу - не стоит поддерживать диктатуру. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире