https://ria.ru/20200820/1576034990.html

Настасья Самбурская рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить многие годы. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T14:53

2020-08-20T14:53

2020-08-20T14:53

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить многие годы. По ее словам, примерно в том же возрасте брат сказал, что у нее "кривые ноги". С тех пор Настасья Самбурская очень мучается: старается вставать правильно, а также подбирает оптимальную длину платьев и сапог. Но, как оказалось, и это не все — недавно над ее ногами снова посмеялись.Она добавила, иногда одно "неверное слово" о внешности может сказаться на всей жизни и заложить множество комплексов: "Именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому что им в детстве дали правильные установки".

https://ria.ru/20200812/1575705022.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды