https://ria.ru/20200820/1576034990.html
Настасья Самбурская рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить многие годы. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T14:53
2020-08-20T14:53
2020-08-20T14:53
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настасья самбурская
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить многие годы. По ее словам, примерно в том же возрасте брат сказал, что у нее "кривые ноги". С тех пор Настасья Самбурская очень мучается: старается вставать правильно, а также подбирает оптимальную длину платьев и сапог. Но, как оказалось, и это не все — недавно над ее ногами снова посмеялись.Она добавила, иногда одно "неверное слово" о внешности может сказаться на всей жизни и заложить множество комплексов: "Именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому что им в детстве дали правильные установки".
https://ria.ru/20200812/1575705022.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, настасья самбурская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская разместила в инстаграме пост, в котором рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить многие годы.
"Думаю, у многих девчонок есть куча комплексов по поводу некоторых частей своего тела. Вы не одиноки, даже у гордых пофигисток, как я, их масса! Вот, тринадцатилетняя я, тянусь на верхнюю полку зачем-то, а мамина подруга, сидящая на кухне, вдруг заявляет: "Худенькая-то худенькая, а целлюлит все равно есть!" Мне 13! Неокрепший мозг навеки вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть, и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть", — написала Самбурская.
По ее словам, примерно в том же возрасте брат сказал, что у нее "кривые ноги". С тех пор Настасья Самбурская очень мучается: старается вставать правильно, а также подбирает оптимальную длину платьев и сапог. Но, как оказалось, и это не все — недавно над ее ногами снова посмеялись.
"И тут вчера, мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперед: "Ого! А у тебя ножки иксиком". Как же его хотелось за это вырубить двоечкой (закомплексованные меня поймут). На автомате тут же прошлась по его "проблемной зоне", чтобы как-то защититься, чтобы ему тоже стало так же больно и неловко, как и мне. Что хочу сказать. Ну достало меня это. Ну невозможно постоянно ходить и думать о ногах! Все это я к чему — думайте, что говорите детям!" — обратилась к пользователям актриса.
Она добавила, иногда одно "неверное слово" о внешности может сказаться на всей жизни и заложить множество комплексов: "Именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому что им в детстве дали правильные установки".