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МИД Ирана вызвал дипломата ОАЭ из-за обстрела рыболовецких судов
Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ОАЭ в Тегеране в связи с "обстрелом иранских рыболовецких судов", об этом ведомство сообщило в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:56
2020-08-20T13:56
мохаммад хосейн бакери
мид оаэ
мид ирана
тегеран (город)
оаэ
израиль
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеране</a> в связи с "обстрелом иранских рыболовецких судов", об этом ведомство сообщило в четверг.По его данным, инцидент произошел 17 августа в Персидском заливе, когда, как утверждают в министерстве, несколько судов подверглись обстрелу со стороны береговой охраны ОАЭ, одно из судов было задержано, погибли два рыболова."(В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a>) подчеркнули необходимость освобождения задержанных, как и судна, передачи тел, потребовав компенсировать причиненный ущерб и принять необходимые меры по предотвращению подобных происшествий", - говорится в релизе.МИД Ирана также осудил действия береговой охраны ОАЭ в отношении рыбаков, назвав их незаконными и подчеркнув, что ответственность за них лежит на властях страны.В свою очередь, дипломат ОАЭ выразил сожаление в связи с произошедшим, а власти Эмиратов, как отмечает иранский МИД, заявили о готовности компенсировать причиненный ущерб. Было также удовлетворено требование освободить задержанных и судно.<a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> также информировал о задержании эмиратского судна за "незаконное передвижение" в территориальных водах Ирана, как и его экипаж. В Тегеране после инцидента подчеркнули, что Иран не потерпит посягательства на свои интересы в Персидском заливе и примет необходимые меры для защиты своих судов и граждан.Прежде глава генштаба вооруженных сил Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_KHosejjn_Bakeri/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Бакери</a> в свете договоренности ОАЭ нормализовать отношения с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> заявил, что Тегеран будет видеть в Абу-Даби ответственного за действия, подрывающие безопасность Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции (часть ВС страны) заявил, что ОАЭ из-за отношений с Израилем ждет "опасное будущее".Вслед за рядом заявлений из Тегерана <a href="http://ria.ru/organization_MID_OAEH/" target="_blank" data-auto="true">МИД ОАЭ</a> вручил ноту протеста временно поверенному в делах посольства Ирана в Абу-Даби.
https://ria.ru/20200815/1575818934.html
https://ria.ru/20200627/1573572532.html
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мохаммад хосейн бакери, мид оаэ, мид ирана, тегеран (город), оаэ, израиль, в мире

МИД Ирана вызвал дипломата ОАЭ из-за обстрела рыболовецких судов

13:56 20.08.2020
1891
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ОАЭ в Тегеране в связи с "обстрелом иранских рыболовецких судов", об этом ведомство сообщило в четверг.
По его данным, инцидент произошел 17 августа в Персидском заливе, когда, как утверждают в министерстве, несколько судов подверглись обстрелу со стороны береговой охраны ОАЭ, одно из судов было задержано, погибли два рыболова.
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"(В МИД Ирана) подчеркнули необходимость освобождения задержанных, как и судна, передачи тел, потребовав компенсировать причиненный ущерб и принять необходимые меры по предотвращению подобных происшествий", - говорится в релизе.
МИД Ирана также осудил действия береговой охраны ОАЭ в отношении рыбаков, назвав их незаконными и подчеркнув, что ответственность за них лежит на властях страны.
В свою очередь, дипломат ОАЭ выразил сожаление в связи с произошедшим, а власти Эмиратов, как отмечает иранский МИД, заявили о готовности компенсировать причиненный ущерб. Было также удовлетворено требование освободить задержанных и судно.
Иран также информировал о задержании эмиратского судна за "незаконное передвижение" в территориальных водах Ирана, как и его экипаж. В Тегеране после инцидента подчеркнули, что Иран не потерпит посягательства на свои интересы в Персидском заливе и примет необходимые меры для защиты своих судов и граждан.
Прежде глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери в свете договоренности ОАЭ нормализовать отношения с Израилем заявил, что Тегеран будет видеть в Абу-Даби ответственного за действия, подрывающие безопасность Персидского залива, а Корпус стражей исламской революции (часть ВС страны) заявил, что ОАЭ из-за отношений с Израилем ждет "опасное будущее".
Вслед за рядом заявлений из Тегерана МИД ОАЭ вручил ноту протеста временно поверенному в делах посольства Ирана в Абу-Даби.
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Мохаммад Хосейн БакериМИД ОАЭМИД ИранаТегеран (город)ОАЭИзраильВ мире
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