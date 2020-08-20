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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200820/1576034862.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки - до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки - до 73,7711 рубля,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:57
2020-08-20T13:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки - до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки - до 73,7711 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,3 копейки, составив 79,9159 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки

13:57 20.08.2020
2064
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки - до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки - до 73,7711 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,3 копейки, составив 79,9159 рубля.
Доллары США
17 августа, 15:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах
0101011
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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