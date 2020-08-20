https://ria.ru/20200820/1576034862.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки - до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки - до 73,7711 рубля,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:57
2020-08-20T13:57
2020-08-20T13:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,2 копейки - до 87,4261 рубля, курс доллара вырос на 53,19 копейки - до 73,7711 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,3 копейки, составив 79,9159 рубля.
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика