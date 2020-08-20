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В Японии обворовали музей одного из главных кланов ниндзя
Сейф с деньгами похищен в Японии из Музея нинзя клана Ига в префектуре Миэ, передало во вторник агентство Киодо. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:35
2020-08-20T13:35
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сейф с деньгами похищен в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> из Музея нинзя клана Ига в префектуре Миэ, передало во вторник агентство <a href="https://english.kyodonews.net/news/2020/08/23dcbd507ed3-safe-containing-over-1-mil-yen-in-cash-stolen-from-ninja-museum.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.По его данным, в сейфе служебного помещения музея находилось более миллиона иен, то есть почти 10 тысяч долларов. Полиция прибыла на место происшествия по тревоге сработавшей сигнализации, но обнаружила на месте вскрытый офис музея, в котором не оказалось сейфа, весившего 150 килограммов.С воскресенья музей был закрыт, а в сейфе должны были остаться деньги, собранные за выходные, когда билеты купили примерно 1100 посетителей.Клан ниндзя школы Ига - один из самых знаменитых в истории феодальной Японии наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее хранятся предметы одежды и снаряжения ниндзя, включая "сюрикэны" - метательное оружие скрытого ношения в виде звёздочек, игл, гвоздей или ножей, также для посетителей устраивают показательные шоу и тренировки.
https://ria.ru/20200330/1569361489.html
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япония, в мире

В Японии обворовали музей одного из главных кланов ниндзя

13:35 20.08.2020
6314
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Сейф с деньгами похищен в Японии из Музея нинзя клана Ига в префектуре Миэ, передало во вторник агентство Киодо.
По его данным, в сейфе служебного помещения музея находилось более миллиона иен, то есть почти 10 тысяч долларов. Полиция прибыла на место происшествия по тревоге сработавшей сигнализации, но обнаружила на месте вскрытый офис музея, в котором не оказалось сейфа, весившего 150 килограммов.
С воскресенья музей был закрыт, а в сейфе должны были остаться деньги, собранные за выходные, когда билеты купили примерно 1100 посетителей.
Клан ниндзя школы Ига - один из самых знаменитых в истории феодальной Японии наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее хранятся предметы одежды и снаряжения ниндзя, включая "сюрикэны" - метательное оружие скрытого ношения в виде звёздочек, игл, гвоздей или ножей, также для посетителей устраивают показательные шоу и тренировки.
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