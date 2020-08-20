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Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующий день после ДТП
Михаил Ефремов на следующий день после ДТП мучился от похмелья, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее, сообщила его супруга Софья Кругликова в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:36
2020-08-20T14:14
эльман пашаев
софья кругликова
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Михаил Ефремов на следующий день после ДТП мучился от похмелья, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее, сообщила его супруга <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Он был в состоянии, как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела - синяки по всему телу", - заявила Кругликова.Жена Ефремова добавила, что произошедшее они стали обсуждать только на третий день после ДТП. По ее словам, они сидели в квартире "как запертые", "осадили со всех сторон дома журналисты". Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> посоветовал им записать видеообращение.Кроме того, они решили передать компенсацию семье погибшего. "Брат (погибшего курьера - ред.) сказал, что у них есть представитель Добровинский, если он им разрешит - они примут (компенсацию - ред.)", - пояснила свидетельница.Про то, что Ефремов якобы употребляет наркотики, жена узнала из прессы. Кругликова также рассказала, что муж иногда может перебрать с алкоголем на мероприятиях, если "доброжелатели хотели продолжить с ним пить"."До 200 грамм с ним весело, а если он не может отказаться, то после 300 грамм он ничего не помнит", - поведала Кругликова, заметив, что его обычно доставляли наутро домой, а машину она забирала самостоятельно.Уголовное дело в отношении <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова </a>касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575995440.html
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эльман пашаев, софья кругликова, москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующий день после ДТП

13:36 20.08.2020 (обновлено: 14:14 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Михаил Ефремов на следующий день после ДТП мучился от похмелья, у него были синяки по всему телу и кровоподтеки на шее, сообщила его супруга Софья Кругликова в Пресненском суде Москвы.
"Он был в состоянии, как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела - синяки по всему телу", - заявила Кругликова.
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Жена Ефремова добавила, что произошедшее они стали обсуждать только на третий день после ДТП. По ее словам, они сидели в квартире "как запертые", "осадили со всех сторон дома журналисты". Адвокат Эльман Пашаев посоветовал им записать видеообращение.
Кроме того, они решили передать компенсацию семье погибшего. "Брат (погибшего курьера - ред.) сказал, что у них есть представитель Добровинский, если он им разрешит - они примут (компенсацию - ред.)", - пояснила свидетельница.
Про то, что Ефремов якобы употребляет наркотики, жена узнала из прессы. Кругликова также рассказала, что муж иногда может перебрать с алкоголем на мероприятиях, если "доброжелатели хотели продолжить с ним пить".
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"До 200 грамм с ним весело, а если он не может отказаться, то после 300 грамм он ничего не помнит", - поведала Кругликова, заметив, что его обычно доставляли наутро домой, а машину она забирала самостоятельно.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевСофья КругликоваМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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