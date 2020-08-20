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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/1576033658.html
Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители
Сторонники лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) потребовали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла покинуть свой пост в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:30
2020-08-20T14:41
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
свердловская область
екатеринбург
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Сторонники лишенного сана схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия</a> (Николая Романова) потребовали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла покинуть свой пост в Екатеринбургской епархии после его указа о переводе насельниц Среднеуральского монастыря в другие обители.Ранее Екатеринбургский митрополит перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием, в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских обителей <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>."Требование к еретику, экуменисту и сатанисту Кириллу Наконечному - покинуть пределы Екатеринбургской епархии. Пока наши требования не будут выполнены, призываем православных христиан собираться ежедневно на крестный ход в 12:00 около Екатеринбургской епархии", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представитель Сергия Всеволод Могучев.Духовник и основатель <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr" target="_blank">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
свердловская область
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религия, новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), свердловская область, екатеринбург, общество

Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители

13:30 20.08.2020 (обновлено: 14:41 20.08.2020)
4927
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Сторонники лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) потребовали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла покинуть свой пост в Екатеринбургской епархии после его указа о переводе насельниц Среднеуральского монастыря в другие обители.
Ранее Екатеринбургский митрополит перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием, в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских обителей Свердловской области.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
"Требование к еретику, экуменисту и сатанисту Кириллу Наконечному - покинуть пределы Екатеринбургской епархии. Пока наши требования не будут выполнены, призываем православных христиан собираться ежедневно на крестный ход в 12:00 около Екатеринбургской епархии", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представитель Сергия Всеволод Могучев.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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