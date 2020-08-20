Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители
13:30 20.08.2020 (обновлено: 14:41 20.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Сторонники лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) потребовали от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла покинуть свой пост в Екатеринбургской епархии после его указа о переводе насельниц Среднеуральского монастыря в другие обители.
Ранее Екатеринбургский митрополит перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием, в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских обителей Свердловской области.
"Требование к еретику, экуменисту и сатанисту Кириллу Наконечному - покинуть пределы Екатеринбургской епархии. Пока наши требования не будут выполнены, призываем православных христиан собираться ежедневно на крестный ход в 12:00 около Екатеринбургской епархии", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представитель Сергия Всеволод Могучев.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.