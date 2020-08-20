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В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатировании "образа врага"
Администрация президента США Дональда Трампа активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:27
2020-08-20T15:46
дональд трамп
госдума рф
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Администрация президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Elena_Panina" target="_blank">Елена Панина</a>, комментируя угрозы США санкциями за отказ поддержать ограничения против Ирана.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>, то Вашингтон ответит санкциями.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США."Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", - отметила Панина.Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе."США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", - отметила Панина.Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками – например, Германией."Действуя подобным образом, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США </a>рискуют скоро противопоставить себя всему остальному миру. Что же касается заявлений Помпео, то они вредят и самим США, лишая Вашингтон свободы маневра и возможности проведения гибкой внешней политики. Госдеп делает Америку заложницей своей агрессивной риторики", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
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дональд трамп, госдума рф, иран, сша, в мире

В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатировании "образа врага"

13:27 20.08.2020 (обновлено: 15:46 20.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя угрозы США санкциями за отказ поддержать ограничения против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями.
В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США.
"Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", - отметила Панина.
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Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе.
"США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", - отметила Панина.
Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками – например, Германией.
"Действуя подобным образом, США рискуют скоро противопоставить себя всему остальному миру. Что же касается заявлений Помпео, то они вредят и самим США, лишая Вашингтон свободы маневра и возможности проведения гибкой внешней политики. Госдеп делает Америку заложницей своей агрессивной риторики", - констатировала Панина.
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Дональд ТрампГосдума РФИранСШАВ мире
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