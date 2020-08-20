https://ria.ru/20200820/1576033423.html
В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатировании "образа врага"
Администрация президента США Дональда Трампа активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:27
2020-08-20T13:27
2020-08-20T15:46
дональд трамп
госдума рф
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Администрация президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Elena_Panina" target="_blank">Елена Панина</a>, комментируя угрозы США санкциями за отказ поддержать ограничения против Ирана.Ранее госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>, то Вашингтон ответит санкциями.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США."Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", - отметила Панина.Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе."США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", - отметила Панина.Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками – например, Германией."Действуя подобным образом, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США </a>рискуют скоро противопоставить себя всему остальному миру. Что же касается заявлений Помпео, то они вредят и самим США, лишая Вашингтон свободы маневра и возможности проведения гибкой внешней политики. Госдеп делает Америку заложницей своей агрессивной риторики", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
https://ria.ru/20200820/1576000421.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, госдума рф, иран, сша, в мире
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа
активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
, комментируя угрозы США санкциями за отказ поддержать ограничения против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео
заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана
, то Вашингтон ответит санкциями.
В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США.
"Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", - отметила Панина.
Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе.
"США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", - отметила Панина.
Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками – например, Германией.
"Действуя подобным образом, США
рискуют скоро противопоставить себя всему остальному миру. Что же касается заявлений Помпео, то они вредят и самим США, лишая Вашингтон свободы маневра и возможности проведения гибкой внешней политики. Госдеп делает Америку заложницей своей агрессивной риторики", - констатировала Панина.