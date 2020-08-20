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Краснодарский край
https://ria.ru/20200820/1576033344.html
Кубань начнет учебный год в очном формате
Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября, эпидситуация позволяет региону начать учебный год в очном формате, но с особыми мерами... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:26
2020-08-20T13:26
краснодарский край
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новороссийск
анапа
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости.</strong> Все школы <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> готовы принять детей 1 сентября, эпидситуация позволяет региону начать учебный год в очном формате, но с особыми мерами предосторожности, заявил РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда, с особыми мерами предосторожности. В первый день осени свои двери откроют более 1200 школ. Четыре из них примут учеников впервые. Новые современные школы сданы в этом году в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a>, в том числе в рамках нацпроекта", - сказал губернатор.Он добавил, что школы края все-таки смогут провести праздничные линейки для 1, 9 и 11 классов. "Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но только в масках", - уточнил Кондратьев.Он также добавил, что в этом году перед регионом стояла задача не только отремонтировать школы, обеспечить их антитеррористическую и пожарную безопасность, но и выполнить целый ряд санитарных требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. "Все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски", - пояснил глава края.Кроме того, по его словам, у всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура. "Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор. Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение. Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости", - заключил собеседник агентства.С конца июля число ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 в Краснодарском крае начало расти, в начале августа был достигнут максимум ежедневно выявляемых заболевших в количестве 125 инфицированных, после этого показатель снова начал снижаться. Во вторник власти региона сообщили, что число инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии превысило 10 тысяч человек, из которых почти 8,5 тысячи уже выздоровели. Кроме того стало известно, что принято решение о сохранении режима повышенной готовности до 3 сентября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574120349.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новороссийск, анапа, краснодарский край, образование - общество, общество

Кубань начнет учебный год в очном формате

13:26 20.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень знаний в школе №11 в Краснодаре
День знаний в школе №11 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября, эпидситуация позволяет региону начать учебный год в очном формате, но с особыми мерами предосторожности, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда, с особыми мерами предосторожности. В первый день осени свои двери откроют более 1200 школ. Четыре из них примут учеников впервые. Новые современные школы сданы в этом году в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Геленджике, в том числе в рамках нацпроекта", - сказал губернатор.
Он добавил, что школы края все-таки смогут провести праздничные линейки для 1, 9 и 11 классов. "Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но только в масках", - уточнил Кондратьев.
Он также добавил, что в этом году перед регионом стояла задача не только отремонтировать школы, обеспечить их антитеррористическую и пожарную безопасность, но и выполнить целый ряд санитарных требований Роспотребнадзора. "Все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски", - пояснил глава края.
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Кроме того, по его словам, у всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура. "Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор. Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение. Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости", - заключил собеседник агентства.
С конца июля число ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 в Краснодарском крае начало расти, в начале августа был достигнут максимум ежедневно выявляемых заболевших в количестве 125 инфицированных, после этого показатель снова начал снижаться. Во вторник власти региона сообщили, что число инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии превысило 10 тысяч человек, из которых почти 8,5 тысячи уже выздоровели. Кроме того стало известно, что принято решение о сохранении режима повышенной готовности до 3 сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Краснодарский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовороссийскАнапаКраснодарский крайОбразование - ОбществоОбщество
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