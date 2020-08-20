Кубань начнет учебный год в очном формате
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября, эпидситуация позволяет региону начать учебный год в очном формате, но с особыми мерами предосторожности, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда, с особыми мерами предосторожности. В первый день осени свои двери откроют более 1200 школ. Четыре из них примут учеников впервые. Новые современные школы сданы в этом году в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Геленджике, в том числе в рамках нацпроекта", - сказал губернатор.
Он добавил, что школы края все-таки смогут провести праздничные линейки для 1, 9 и 11 классов. "Чтобы избежать большого скопления людей, школы организуют их по классам или параллелям. Присутствие родителей разрешается, но только в масках", - уточнил Кондратьев.
Он также добавил, что в этом году перед регионом стояла задача не только отремонтировать школы, обеспечить их антитеррористическую и пожарную безопасность, но и выполнить целый ряд санитарных требований Роспотребнадзора. "Все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски", - пояснил глава края.
Кроме того, по его словам, у всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура. "Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор. Если кто-то из учеников заболеет коронавирусом, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение. Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости", - заключил собеседник агентства.
С конца июля число ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 в Краснодарском крае начало расти, в начале августа был достигнут максимум ежедневно выявляемых заболевших в количестве 125 инфицированных, после этого показатель снова начал снижаться. Во вторник власти региона сообщили, что число инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии превысило 10 тысяч человек, из которых почти 8,5 тысячи уже выздоровели. Кроме того стало известно, что принято решение о сохранении режима повышенной готовности до 3 сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
17 августа, 15:50Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году