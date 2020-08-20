https://ria.ru/20200820/1576033215.html

Послушниц из захваченной отцом Сергием обители ждут в семи монастырях

Семь женских обителей Свердловской области готовы принять монахинь и послушниц Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:23

2020-08-20T13:23

2020-08-20T14:42

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схимонах сергий (николай романов)

свердловская область

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Семь женских обителей <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> готовы принять монахинь и послушниц Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Ранее в епархии сообщили агентству, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о переводе насельниц <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr" target="_blank">Среднеуральского монастыря</a> в другие женские обители."Женские обители Екатеринбургской митрополии готовы принять монахинь и послушниц Среднеуральского женского монастыря и молятся о скорейшем их возвращении к монашескому деланию в лоне Святой Церкви, и о восстановлении в Среднеуральском монастыре мирности духа, любви и согласия", - сказала собеседница агентства.В епархии отметили, что послушницы и монахини переведены в Александро-Невский Ново-Тихвинский (Екатеринбург), Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района), Елисаветинско-Феодоровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимоновский (Краснотурьинск) женский монастыри. Насельницы, находящиеся на отдыхе по возрасту и состоянию здоровья, переведены в Ново-Тихвинский женский монастырь, имеющий лучшую материальную базу и возможности позаботиться о них.Любой перевод из одного монастыря в другой, по информации епархии, начинается с официального указа, который обычно доводит до священников и насельниц игуменья обители. Из-за того, что монастырь захвачен и распоряжение о переводе может быть не доведено до сестер должным образом, информация опубликована также на сайте епархии, чтобы родственники монахинь могли донести это до них, уточнили в пресс-службе."Процесс перевода между де-юре и де-факто всегда занимает определенное время – оформление документов, переезд на новое место. Чем скорее это произойдет, тем будет лучше для всех", - подчеркнули в епархии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергий</a> оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200807/1575473834.html

https://ria.ru/20200809/1575552158.html

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, алапаевск, туринск, среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), свердловская область, екатеринбург, общество