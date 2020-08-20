Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576033154.html
На Украине проверят радиостанцию из-за песни российской исполнительницы
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" (Киев) после трансляции песни российской певицы... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:22
2020-08-20T13:24
россия
настасья самбурская
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100211/95/1002119534_0:154:3000:1842_1400x0_80_0_0_52f488a40982fbb85d98bcb0ee1739df.jpg
<strong>КИЕВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" (<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a>) после трансляции песни российской певицы Настасьи Самбурской, где используется нецензурная лексика, сообщила в четверг пресс-служба регулятора."Национальный совет внепланово проверит ООО "Телерадиокомпания "Шансон", город Киев (позывные "Радио Шансон") из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мониторинг вещания радио за 17 июля зафиксировал трансляцию песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575941254.html
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100211/95/1002119534_170:0:2831:1996_1400x0_80_0_0_cd0585f7d52eef09b062c1080a1cfdea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, настасья самбурская, украина, в мире

На Украине проверят радиостанцию из-за песни российской исполнительницы

13:22 20.08.2020 (обновлено: 13:24 20.08.2020)
2909
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" (Киев) после трансляции песни российской певицы Настасьи Самбурской, где используется нецензурная лексика, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет внепланово проверит ООО "Телерадиокомпания "Шансон", город Киев (позывные "Радио Шансон") из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети", - говорится в сообщении.
Флаг Украины
18 августа, 15:27Сказано в эфире
Все те же на манеже. Почему в гостелерадио Украины вызывают психиатраОппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра из-за ситуации с 12-летним Максимом Ткачуком, которого лишили возможности участвовать в детском песенном конкурсе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Юрий Кот.
По данным пресс-службы, мониторинг вещания радио за 17 июля зафиксировал трансляцию песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений.
10503102
Обсудить 0
РоссияНастасья СамбурскаяУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
Послушниц из захваченной отцом Сергием обители ждут в семи монастырях
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатировании "образа врага"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующий день после ДТП
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши принял отставку главы МИД
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители
Акции протеста в Кишиневе
Эксперт не исключил "майдана" в Молдавии после президентских выборов
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Задержание подозреваемых лиц в похищении на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса
Украинские спецслужбы готовили в России несколько похищений и убийств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния