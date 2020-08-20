https://ria.ru/20200820/1576033154.html
На Украине проверят радиостанцию из-за песни российской исполнительницы
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" (Киев) после трансляции песни российской певицы... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:22
2020-08-20T13:22
2020-08-20T13:24
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<strong>КИЕВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> назначил внеплановую проверку "Радио Шансон" (<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a>) после трансляции песни российской певицы Настасьи Самбурской, где используется нецензурная лексика, сообщила в четверг пресс-служба регулятора."Национальный совет внепланово проверит ООО "Телерадиокомпания "Шансон", город Киев (позывные "Радио Шансон") из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мониторинг вещания радио за 17 июля зафиксировал трансляцию песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575941254.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, настасья самбурская, украина, в мире