На Украине проверят радиостанцию из-за песни российской исполнительницы

Все те же на манеже. Почему в гостелерадио Украины вызывают психиатра

Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра из-за ситуации с 12-летним Максимом Ткачуком, которого лишили возможности участвовать в детском песенном конкурсе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Юрий Кот.