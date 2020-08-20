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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576033115.html
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:22
2020-08-20T13:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
андрей равков
рсфср
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
михаил горбачев
борис ельцин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Госсекретарь Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ravkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Равков</a> сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_komitet_po_chrezvychajjnomu_polozheniju_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">ГКЧП</a>) <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> 1991 года."Двадцать девять лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как "августовский путч". Антиконституционные действия самопровозглашенного "государственного комитета по чрезвычайному положению" углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны", - написал Равков на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/GSSB.BY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его мнению, часть граждан "поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь". "Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом", - предупредил госсекретарь Совбеза.В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ экс-президента СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, участники которого предприняли попытку отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Ельцин</a> и руководство республики. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. Основная цель путчистов заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576029109.html
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светлана тихановская, андрей равков, рсфср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, михаил горбачев, борис ельцин, белоруссия, в мире

Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП

13:22 20.08.2020
1997
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны БелоруссииМинистр обороны Белоруссии Андрей Равков
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны Белоруссии
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков. Архивное фото
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР 1991 года.
"Двадцать девять лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как "августовский путч". Антиконституционные действия самопровозглашенного "государственного комитета по чрезвычайному положению" углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны", - написал Равков на своей странице в Facebook.

29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как...

Опубликовано Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Среда, 19 августа 2020 г.
По его мнению, часть граждан "поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь". "Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом", - предупредил госсекретарь Совбеза.
В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ экс-президента СССР Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, участники которого предприняли попытку отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.
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Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство республики. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. Основная цель путчистов заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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