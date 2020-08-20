https://ria.ru/20200820/1576033115.html

Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:22

2020-08-20T13:22

2020-08-20T13:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

андрей равков

рсфср

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

михаил горбачев

борис ельцин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Госсекретарь Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ravkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Равков</a> сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_komitet_po_chrezvychajjnomu_polozheniju_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">ГКЧП</a>) <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> 1991 года."Двадцать девять лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как "августовский путч". Антиконституционные действия самопровозглашенного "государственного комитета по чрезвычайному положению" углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси. Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны", - написал Равков на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/GSSB.BY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его мнению, часть граждан "поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь". "Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом", - предупредил госсекретарь Совбеза.В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ экс-президента СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, участники которого предприняли попытку отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Boris_Elcin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Ельцин</a> и руководство республики. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. Основная цель путчистов заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1576029109.html

https://ria.ru/20200820/1576027472.html

рсфср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, андрей равков, рсфср, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, михаил горбачев, борис ельцин, белоруссия, в мире