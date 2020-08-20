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Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев счел "смешным" обвинение в подкупе свидетелей, выдвинутое в его адрес защитой потерпевших. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:18
2020-08-20T13:33
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> счел "смешным" обвинение в подкупе свидетелей, выдвинутое в его адрес защитой потерпевших.На сегодняшнем заседании Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> защита потерпевших попросила допросить некоего свидетеля, который, по ее мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса."Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>", - заявил на это Пашаев.После этого между сторонами началась перепалка, в ходе которой одна из адвокатов потерпевших Ирина Хайруллина заявила, что есть некое видео, доказывающее подкуп.Судья, однако, отказался и вызывать свидетеля, и приобщать видео.Уголовное дело в отношении <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200820/1576031798.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей

13:18 20.08.2020 (обновлено: 13:33 20.08.2020)
11134
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев счел "смешным" обвинение в подкупе свидетелей, выдвинутое в его адрес защитой потерпевших.
На сегодняшнем заседании Пресненского суда Москвы защита потерпевших попросила допросить некоего свидетеля, который, по ее мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса.
"Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в СК", - заявил на это Пашаев.
После этого между сторонами началась перепалка, в ходе которой одна из адвокатов потерпевших Ирина Хайруллина заявила, что есть некое видео, доказывающее подкуп.
Судья, однако, отказался и вызывать свидетеля, и приобщать видео.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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