https://ria.ru/20200820/1576032727.html

Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на сайте Минобрнауки РФ. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:12

2020-08-20T13:12

2020-08-20T13:19

навигатор абитуриента

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на <a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2951" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obrazovanija_RF" target="_blank">Минобрнауки РФ</a>."Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", - говорится на сайте со ссылкой на департамент государственной политики в сфере высшего образования.

https://ria.ru/20200820/1576032525.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество