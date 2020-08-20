https://ria.ru/20200820/1576032727.html
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на сайте Минобрнауки РФ. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:12
2020-08-20T13:12
2020-08-20T13:19
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россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на <a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2951" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obrazovanija_RF" target="_blank">Минобрнауки РФ</a>."Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", - говорится на сайте со ссылкой на департамент государственной политики в сфере высшего образования.
https://ria.ru/20200820/1576032525.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество