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Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на сайте Минобрнауки РФ. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:12
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россия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на <a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2951" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obrazovanija_RF" target="_blank">Минобрнауки РФ</a>."Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", - говорится на сайте со ссылкой на департамент государственной политики в сфере высшего образования.
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество

Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

13:12 20.08.2020 (обновлено: 13:19 20.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется, говорится на сайте Минобрнауки РФ.
"Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", - говорится на сайте со ссылкой на департамент государственной политики в сфере высшего образования.
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Навигатор абитуриентаРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - Общество
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