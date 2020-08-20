https://ria.ru/20200820/1576032277.html

Минкультуры уточнило детали запрета на массовые мероприятия с детьми

Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:08

2020-08-20T13:08

2020-08-20T13:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее Роспотребнадзор утвердил cанитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19.Как отметили в Минкультуры, эти правила распространяются на детские образовательные, спортивные, оздоровительные организации, социальные службы и организации, осуществляющие уход и присмотр за детьми."При этом утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила,… устанавливающие фактически запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в том числе культурно-развлекательных мероприятий, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры", - говорится в сообщении министерства.В соответствии с пояснениями Роспотребнадзора дети и подростки могут посещать театральные спектакли при соблюдении всех необходимых требований, добавили в Минкультуры."Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество