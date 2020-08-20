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https://ria.ru/20200820/1576032277.html
Минкультуры уточнило детали запрета на массовые мероприятия с детьми
Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:08
2020-08-20T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее Роспотребнадзор утвердил cанитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19.Как отметили в Минкультуры, эти правила распространяются на детские образовательные, спортивные, оздоровительные организации, социальные службы и организации, осуществляющие уход и присмотр за детьми."При этом утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила,… устанавливающие фактически запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в том числе культурно-развлекательных мероприятий, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры", - говорится в сообщении министерства.В соответствии с пояснениями Роспотребнадзора дети и подростки могут посещать театральные спектакли при соблюдении всех необходимых требований, добавили в Минкультуры."Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Минкультуры уточнило детали запрета на массовые мероприятия с детьми

13:08 20.08.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковТеатральный занавес
Театральный занавес
© РИА Новости / Валерий Мельников
Театральный занавес. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей не распространяется на театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ со ссылкой на пояснение Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор утвердил cанитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19.
Как отметили в Минкультуры, эти правила распространяются на детские образовательные, спортивные, оздоровительные организации, социальные службы и организации, осуществляющие уход и присмотр за детьми.
"При этом утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила,… устанавливающие фактически запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в том числе культурно-развлекательных мероприятий, не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры", - говорится в сообщении министерства.
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"По сути, беспрецедентно". Учителей начали массово тестировать на COVID
В соответствии с пояснениями Роспотребнадзора дети и подростки могут посещать театральные спектакли при соблюдении всех необходимых требований, добавили в Минкультуры.
"Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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