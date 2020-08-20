https://ria.ru/20200820/1576032105.html

Премьер Польши принял отставку главы МИД

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку министра иностранных дел страны Яцека Чапутовича, сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:05

2020-08-20T13:05

2020-08-20T13:05

лукаш шумовский

матеуш моравецкий

витольд ващиковский

польша

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> принял отставку министра иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_JAcek_CHaputovich/" target="_blank" data-auto="true">Яцека Чапутовича</a>, сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.Ранее Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел. Как уточнили в МИД, глава ведомства посчитал, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии"."Премьер Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу", - написал Дворчик в <a href="https://twitter.com/michaldworczyk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам Дворчика, новый министр иностранных дел "будет представлен в ближайшее время вместе с новым министром здравоохранения". В среду в отставку с поста министра здравоохранения Польши подал <a href="http://ria.ru/person_lukash-shumovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Лукаш Шумовский</a>.Чапутович занимал должность министра иностранных дел с 18 января 2018 года, сменив на этом посту <a href="http://ria.ru/person_Vitold_Vashhikovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Ващиковского</a>.

https://ria.ru/20200820/1576026696.html

https://ria.ru/20200604/1572474592.html

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лукаш шумовский, матеуш моравецкий, витольд ващиковский, польша, в мире