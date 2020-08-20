https://ria.ru/20200820/1576031993.html

Премьер Литвы пообещал Тихановской поддержку

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии Светланой Тихановской, обсудил с ней вопросы ее... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:02

2020-08-20T13:02

2020-08-20T13:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

саулюс сквернялис

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766790_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_f6f40ce34db1a9dfe0d7ffcd32b6dfd5.jpg

<strong>ВИЛЬНЮС, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Литвы <a href="https://ria.ru/person_Sauljus_Skvernjalis" target="_blank">Саулюс Сквернялис</a> встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, обсудил с ней вопросы ее безопасности, а также пообещал поддержку "для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии", передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20200820/12923540/Premer-Litvy-vstretilsya-s-Tikhanovskoy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a> со ссылкой на пост премьера в Facebook.Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. МИД Литвы внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.Как передает агентство, они обсудили, с чем пришлось столкнуться Тихановской во время предвыборной кампании, и огромную ответственность, возложенную на нее. Также были подняты вопросы ее безопасности и ее семьи."Сквернялис заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> всегда поддерживала народ Белоруссии, который "стремится к свободе и демократии". Он отметил, что в настоящее время в соседней стране наблюдается пробуждение нации, в этом Вильнюс ее поддерживает. Премьер добавил, что "путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки", и выразил надежду, что белорусам ее хватит", - отмечает Sputnik.Ранее, 11 августа, стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, саулюс сквернялис, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире