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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576031993.html
Премьер Литвы пообещал Тихановской поддержку
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии Светланой Тихановской, обсудил с ней вопросы ее... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:02
2020-08-20T13:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
саулюс сквернялис
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр Литвы <a href="https://ria.ru/person_Sauljus_Skvernjalis" target="_blank">Саулюс Сквернялис</a> встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, обсудил с ней вопросы ее безопасности, а также пообещал поддержку "для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии", передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20200820/12923540/Premer-Litvy-vstretilsya-s-Tikhanovskoy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a> со ссылкой на пост премьера в Facebook.Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. МИД Литвы внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.Как передает агентство, они обсудили, с чем пришлось столкнуться Тихановской во время предвыборной кампании, и огромную ответственность, возложенную на нее. Также были подняты вопросы ее безопасности и ее семьи."Сквернялис заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> всегда поддерживала народ Белоруссии, который "стремится к свободе и демократии". Он отметил, что в настоящее время в соседней стране наблюдается пробуждение нации, в этом Вильнюс ее поддерживает. Премьер добавил, что "путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки", и выразил надежду, что белорусам ее хватит", - отмечает Sputnik.Ранее, 11 августа, стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, саулюс сквернялис, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Премьер Литвы пообещал Тихановской поддержку

13:02 20.08.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГород Вильнюс
Город Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВИЛЬНЮС, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с баллотировавшейся на президентских выборах Белоруссии Светланой Тихановской, обсудил с ней вопросы ее безопасности, а также пообещал поддержку "для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии", передает Sputnik Литва со ссылкой на пост премьера в Facebook.
Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. МИД Литвы внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", – приводит Sputnik слова премьера.

Как передает агентство, они обсудили, с чем пришлось столкнуться Тихановской во время предвыборной кампании, и огромную ответственность, возложенную на нее. Также были подняты вопросы ее безопасности и ее семьи.
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"Сквернялис заявил, что Литва всегда поддерживала народ Белоруссии, который "стремится к свободе и демократии". Он отметил, что в настоящее время в соседней стране наблюдается пробуждение нации, в этом Вильнюс ее поддерживает. Премьер добавил, что "путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки", и выразил надежду, что белорусам ее хватит", - отмечает Sputnik.
Ранее, 11 августа, стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСаулюс СквернялисАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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