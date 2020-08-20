Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576031898.html
Эксперт не исключил "майдана" в Молдавии после президентских выборов
Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:01
2020-08-20T13:01
майя санду
игорь додон
молдавия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156066/49/1560664963_0:10:3622:2047_1400x0_80_0_0_dcb5b46df0ea31aca3b94f315bc25bfb.jpg
<strong>КИШИНЕВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат, представляющий восточные интересы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> запланированы 1 ноября. По данным опросов общественного мнения, победитель будет выбран во втором туре, наиболее вероятными кандидатами на победу местные жители называют экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майю Санду</a> и действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Додона</a>. Последний пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок."То, что происходит сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, может случиться и в Молдавии. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", - заявил Чуря.По словам аналитика, об этом говорят и заявления некоторых оппозиционных лидеров, к примеру, Санду заранее выразила сомнение в честности выборов, если победу одержит иной кандидат."Несогласие с победой противоположного кандидата – это предпосылка к организации протеста. Также условиями для проведения беспорядков можно назвать наличие непримиримой оппозиции, которая готова обсуждать только коррупцию и права человека, масс-медиа, которые подпитываются извне, и контроль за пространством в социальных сетях", - пояснил Чуря.При этом он полагает, что организовать протест будет сложнее, если один из кандидатов одержит победу в первом туре выборов. Также оппозиция может оспорить результаты выборов и организовать акции протеста, если власти не смогут организовать проведение выборов за рубежом из-за пандемии.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200814/1575784847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575591307.html
молдавия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156066/49/1560664963_473:0:3202:2047_1400x0_80_0_0_246e4253d9c1d4d96192ea168d350d43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, молдавия, белоруссия, в мире

Эксперт не исключил "майдана" в Молдавии после президентских выборов

13:01 20.08.2020
7023
© РИА Новости / Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанкАкции протеста в Кишиневе
Акции протеста в Кишиневе
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг – РИА Новости. Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат, представляющий восточные интересы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Президентские выборы в Молдавии запланированы 1 ноября. По данным опросов общественного мнения, победитель будет выбран во втором туре, наиболее вероятными кандидатами на победу местные жители называют экс-премьера Майю Санду и действующего президента Игоря Додона. Последний пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок.
"То, что происходит сейчас в Белоруссии, может случиться и в Молдавии. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", - заявил Чуря.
По словам аналитика, об этом говорят и заявления некоторых оппозиционных лидеров, к примеру, Санду заранее выразила сомнение в честности выборов, если победу одержит иной кандидат.
Триумфальная арка в Кишиневе
14 августа, 13:59
Молдавские фермеры заблокировали трассу под Кишиневом
"Несогласие с победой противоположного кандидата – это предпосылка к организации протеста. Также условиями для проведения беспорядков можно назвать наличие непримиримой оппозиции, которая готова обсуждать только коррупцию и права человека, масс-медиа, которые подпитываются извне, и контроль за пространством в социальных сетях", - пояснил Чуря.
При этом он полагает, что организовать протест будет сложнее, если один из кандидатов одержит победу в первом туре выборов. Также оппозиция может оспорить результаты выборов и организовать акции протеста, если власти не смогут организовать проведение выборов за рубежом из-за пандемии.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Президент Молдавии Игорь Додон
10 августа, 14:41
Переживать не стоит. Додон объяснил, почему его не отстранят от власти
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
10816321
Обсудить 0
Майя СандуИгорь ДодонМолдавияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Город Вильнюс
Премьер Литвы пообещал Тихановской поддержку
Киев
На Украине проверят радиостанцию из-за песни российской исполнительницы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши принял отставку главы МИД
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Госсекретарь Совбеза Белоруссии сравнил события в стране с путчем ГКЧП
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Сотрудник Мозырского пограничного отряда во время проверки транспорта на въезде в пограничную зону вдоль белорусско-украинской границы
Госпогранкомитет Белоруссии осудил коллег, отказывающихся от формы
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Некоторые оппозиционеры покинули КС после обвинений Лукашенко
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Предприятие Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" заявил о задержании своего активиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния