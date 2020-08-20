https://ria.ru/20200820/1576031898.html

Эксперт не исключил "майдана" в Молдавии после президентских выборов

Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат,... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:01

2020-08-20T13:01

2020-08-20T13:01

майя санду

игорь додон

молдавия

белоруссия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в республике победит кандидат, представляющий восточные интересы, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> запланированы 1 ноября. По данным опросов общественного мнения, победитель будет выбран во втором туре, наиболее вероятными кандидатами на победу местные жители называют экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Sandu/" target="_blank" data-auto="true">Майю Санду</a> и действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Додона</a>. Последний пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок."То, что происходит сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, может случиться и в Молдавии. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", - заявил Чуря.По словам аналитика, об этом говорят и заявления некоторых оппозиционных лидеров, к примеру, Санду заранее выразила сомнение в честности выборов, если победу одержит иной кандидат."Несогласие с победой противоположного кандидата – это предпосылка к организации протеста. Также условиями для проведения беспорядков можно назвать наличие непримиримой оппозиции, которая готова обсуждать только коррупцию и права человека, масс-медиа, которые подпитываются извне, и контроль за пространством в социальных сетях", - пояснил Чуря.При этом он полагает, что организовать протест будет сложнее, если один из кандидатов одержит победу в первом туре выборов. Также оппозиция может оспорить результаты выборов и организовать акции протеста, если власти не смогут организовать проведение выборов за рубежом из-за пандемии.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200814/1575784847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575591307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, молдавия, белоруссия, в мире