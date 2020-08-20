https://ria.ru/20200820/1576031798.html
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, — увеличил сумму иска на миллион рублей. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:00
2020-08-20T13:00
2020-08-20T15:00
татьяна головкина
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, — увеличил сумму иска на миллион рублей.Теперь она составляет 7,5 миллиона рублей. Причиной стало поведение артиста в зале суда во время слушаний.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1576003812.html
игорь .
Да, разговоры, что деньги нас не интересуют закончились. Теперь надо ковать железо пока горячо
97
игорь .
Родственники тогда наверняка обидятся. Ведь они рассчитывают на хорошие бабки
57
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_846edfd76d06eb2f6ac2f9bd841f4199.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна головкина, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия