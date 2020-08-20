https://ria.ru/20200820/1576031798.html

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру

Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, — увеличил сумму иска на миллион рублей. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T13:00

2020-08-20T13:00

2020-08-20T15:00

татьяна головкина

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, — увеличил сумму иска на миллион рублей.Теперь она составляет 7,5 миллиона рублей. Причиной стало поведение артиста в зале суда во время слушаний.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200819/1576003812.html

игорь . Да, разговоры, что деньги нас не интересуют закончились. Теперь надо ковать железо пока горячо 97

игорь . Родственники тогда наверняка обидятся. Ведь они рассчитывают на хорошие бабки 57

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна головкина, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия