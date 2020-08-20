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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, — увеличил сумму иска на миллион рублей. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T13:00
2020-08-20T15:00
татьяна головкина
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, — увеличил сумму иска на миллион рублей.Теперь она составляет 7,5 миллиона рублей. Причиной стало поведение артиста в зале суда во время слушаний.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1576003812.html
Да, разговоры, что деньги нас не интересуют закончились. Теперь надо ковать железо пока горячо
97
Родственники тогда наверняка обидятся. Ведь они рассчитывают на хорошие бабки
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татьяна головкина, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру

13:00 20.08.2020 (обновлено: 15:00 20.08.2020)
30021
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Виталий Захаров — старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, — увеличил сумму иска на миллион рублей.
Теперь она составляет 7,5 миллиона рублей. Причиной стало поведение артиста в зале суда во время слушаний.

"Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться", — цитирует адвоката Захарова Татьяну Головкину "Вечерняя Москва".

Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Обсудить 1
Татьяна ГоловкинаСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да, разговоры, что деньги нас не интересуют закончились. Теперь надо ковать железо пока горячо
20 августа, 13:05
и.игорь .
33310159
Родственники тогда наверняка обидятся. Ведь они рассчитывают на хорошие бабки
20 августа, 13:06
и.игорь .
9021144
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