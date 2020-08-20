https://ria.ru/20200820/1576031472.html

Российская вакцина является фаворитом среди мексиканцев, показал опрос

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является фаворитом среди граждан Мексики, порядка 66% мексиканцев ей доверяют, свидетельствуют результаты опроса, РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:53

2020-08-20T12:53

2020-08-20T12:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

мексика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Российская вакцина от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" является фаворитом среди граждан Мексики, порядка 66% мексиканцев ей доверяют, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/" target="_blank">Financiero</a>.Респондентам предложили ответить на вопрос, насколько они доверяют вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в разных странах. Исследование показало, что 32% опрошенных "полностью уверены" в российской вакцине, еще 34% ответили, что испытывают некоторую уверенность.По общему показателю на втором месте с 65% идет вакцина, разрабатываемая во Франции, далее следуют Великобритания (63%) и США (60%). Разрабатываемая в Мексике вакцина также получила доверие 63% опрошенных, однако о полном доверии к ней заявили только 22%. Самый низкий процент доверия (44%) получила китайская вакцина.Опрос проводился по телефону 15 августа. В нем приняли участие 410 совершеннолетних граждан Мексики. Погрешность составляет плюс-минус 4,8%.Ранее глава мексиканского МИД <a href="https://ria.ru/person_marselo-luis-ebrard" target="_blank">Марсело Эбрард</a> выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V".<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/1576029946.html

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мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, мексика