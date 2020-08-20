Российская вакцина является фаворитом среди мексиканцев, показал опрос
5427
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является фаворитом среди граждан Мексики, порядка 66% мексиканцев ей доверяют, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Financiero.
Респондентам предложили ответить на вопрос, насколько они доверяют вакцинам от COVID-19, разрабатываемым в разных странах. Исследование показало, что 32% опрошенных "полностью уверены" в российской вакцине, еще 34% ответили, что испытывают некоторую уверенность.
По общему показателю на втором месте с 65% идет вакцина, разрабатываемая во Франции, далее следуют Великобритания (63%) и США (60%). Разрабатываемая в Мексике вакцина также получила доверие 63% опрошенных, однако о полном доверии к ней заявили только 22%. Самый низкий процент доверия (44%) получила китайская вакцина.
Опрос проводился по телефону 15 августа. В нем приняли участие 410 совершеннолетних граждан Мексики. Погрешность составляет плюс-минус 4,8%.
Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард выразил заинтересованность в присоединении к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19