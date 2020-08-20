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Онлайн-конференция, посвященная экспедиции "Ржев. Калининский фронт"
25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".
2020-08-20T12:51
2020-08-20T12:51
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

12:51 20.08.2020
25
25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".
Задать вопрос

Участники:
- генерал-майор, помощник заместителя Министра обороны РФ, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Александр КИРИЛИН;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- командир поискового отряда "Пионер", участник экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Михаил БОГДАНОВ;
- член поискового отряда "Победа", участник экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Елена АЛЕШИНА.

С 3 по 17 сентября на территории сельского поселения "Есинка" Ржевского района Тверской области, в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов, пройдет Международная поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества "Ржев. Калининский фронт". Лагерь поисковиков расположится вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.
В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящей экспедиции, а также о работе по увековечиванию памяти защитников Отечества, проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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