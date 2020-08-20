https://ria.ru/20200820/1576031329.html

Онлайн-конференция, посвященная экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

2020-08-20T12:51

2020-08-20T12:51

2020-08-20T12:51

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=js-72xO81bq5-NctYRm7JjV5JKpelWjD1MwW_CVyHDH8s_270UTYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200825%2f952866876.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генерал-майор, помощник заместителя Министра обороны РФ, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Александр КИРИЛИН;<br>- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;<br>- командир поискового отряда "Пионер", участник экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Михаил БОГДАНОВ;<br>- член поискового отряда "Победа", участник экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Елена АЛЕШИНА.<br><br>С 3 по 17 сентября на территории сельского поселения "Есинка" Ржевского района Тверской области, в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов, пройдет Международная поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества "Ржев. Калининский фронт". Лагерь поисковиков расположится вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.<br>В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящей экспедиции, а также о работе по увековечиванию памяти защитников Отечества, проводимой Министерством обороны Российской Федерации.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы