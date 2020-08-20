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В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:51
2020-08-21T03:20
россия
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года.Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо. Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин.По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры.Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей.Барышев подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".
https://ria.ru/20200811/1575616593.html
Проходили уже... Акциз подняли налог не убрали.. Будет тоже самое!
323
Шоооо? Опять? Уже один раз под предлогом отмены ТН увеличивали акциз. В результате и акциз увеличили и налог оставили, да потом еще и коэффициенты ввели! "никогда такого не было, и вот опять! (с)"
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россия
РИА Новости
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Новости
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60
россия, госдума рф, экономика

В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога

12:51 20.08.2020 (обновлено: 03:20 21.08.2020)
161277
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года.
Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.
Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин.
По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры.
Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей.
Барышев подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".
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Обсудить 11
РоссияГосдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Проходили уже... Акциз подняли налог не убрали.. Будет тоже самое!
20 августа, 13:01
Pillot78
291117419
Шоооо? Опять? Уже один раз под предлогом отмены ТН увеличивали акциз. В результате и акциз увеличили и налог оставили, да потом еще и коэффициенты ввели! "никогда такого не было, и вот опять! (с)"
20 августа, 13:14
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