https://ria.ru/20200820/1576031292.html
В Госдуму внесен проект об отмене транспортного налога
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:51
2020-08-20T12:51
2020-08-21T03:20
россия
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года.Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо. Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин.По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры.Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей.Барышев подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".
https://ria.ru/20200811/1575616593.html
Pillot78
Проходили уже... Акциз подняли налог не убрали.. Будет тоже самое!
323
Covid короновирусович
Шоооо? Опять? Уже один раз под предлогом отмены ТН увеличивали акциз. В результате и акциз увеличили и налог оставили, да потом еще и коэффициенты ввели! "никогда такого не было, и вот опять! (с)"
267
11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог с 2021 года.
Основная идея законопроекта в том, чтобы отменить "несправедливый" сбор, а выпадающие доходы бюджета возместить за счет сбора акциза на топливо.
Автор инициативы напомнил, что идея популярна среди автовладельцев. Ее также поддерживал президент Владимир Путин.
По словам Барышева, отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Таким образом он предложил решить проблему неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры.
Кроме того, инициатива призвана простимулировать покупку более экологичных автомобилей.
Барышев подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".