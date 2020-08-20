https://ria.ru/20200820/1576030867.html
В Совете по делам казачества обсудили развитие казачьей культуры
Под председательством заместителя министра культуры Николая Овсиенко 19 августа прошло заседание постоянной комиссии Совета по делам казачества по содействию и... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:43
2020-08-20T12:43
2020-08-20T12:43
россия
николай овсиенко
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Под председательством заместителя министра культуры Николая Овсиенко 19 августа прошло заседание постоянной комиссии Совета по делам казачества по содействию и развитию казачьей культуры, сообщается на <a href="http://www.kremlin.ru/events/councils/63915" target="_blank">сайте</a> kremlin.ru.В ходе мероприятия, состоявшегося в режиме видеоконференции, обсуждалось наполнение плана реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы мероприятиями в сфере казачьей культуры. Отдельное внимание было уделено докладу "О ходе реализации решений Совета и постоянной комиссии по содействию и развитию казачьей культуры".Также на заседании были заслушаны доклады о создании Центрального музея российского казачества в Москве и о проекте по формированию электронной библиотеки казачества на базе Российской государственной библиотеки.В обсуждении приняли участие более 100 экспертов, среди них – члены Совета по делам казачества, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных учреждений культуры, Всероссийского казачьего общества, войсковых казачьих обществ, иных объединений казаков, Русской православной церкви и экспертных организаций.По итогам заседания даны соответствующие поручения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай овсиенко, общество
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Под председательством заместителя министра культуры Николая Овсиенко 19 августа прошло заседание постоянной комиссии Совета по делам казачества по содействию и развитию казачьей культуры, сообщается на сайте
kremlin.ru.
В ходе мероприятия, состоявшегося в режиме видеоконференции, обсуждалось наполнение плана реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы мероприятиями в сфере казачьей культуры. Отдельное внимание было уделено докладу "О ходе реализации решений Совета и постоянной комиссии по содействию и развитию казачьей культуры".
Также на заседании были заслушаны доклады о создании Центрального музея российского казачества в Москве и о проекте по формированию электронной библиотеки казачества на базе Российской государственной библиотеки.
В обсуждении приняли участие более 100 экспертов, среди них – члены Совета по делам казачества, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных учреждений культуры, Всероссийского казачьего общества, войсковых казачьих обществ, иных объединений казаков, Русской православной церкви и экспертных организаций.
По итогам заседания даны соответствующие поручения.