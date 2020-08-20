https://ria.ru/20200820/1576030764.html

Туристы назвали главные сложности путешествий во время пандемии

Российские туристы рассказали, что сейчас самое сложное для них в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:20

2020-08-20T16:20

2020-08-20T16:20

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туристы

новости - туризм

туризм

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российские туристы рассказали, что сейчас самое сложное для них в путешествиях, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос на своем сайте и в группе в социальной сети. В исследовании приняли участие около 2 100 человек, они поделились, с какими трудностями сталкиваются в поездках.Четверть опрошенных (25 процентов) признались, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. Почти столько же (24 процента) респондентов сказали, что им сейчас сложно планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Еще 21 процент — отметили, что им просто некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха еще не открыты.Около семи процентов участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах. Столько же — признались, что им трудно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметила, что они не хотят сдавать тест на COVID-19 после поездок за границу.Наконец, шесть процентов путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся три — выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию.

https://ria.ru/20200817/1575682606.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм