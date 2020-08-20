https://ria.ru/20200820/1576030712.html

В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:36

2020-08-20T12:36

2020-08-20T12:39

культура

валентина легкоступова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с певицей <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Легкоступовой</a> началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. "Я никому не дам порочить твое честное имя", - сказала Бриль."Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти... Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", - сказала Лазарева во время прощания.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576007856.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина легкоступова, москва, общество