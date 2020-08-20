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В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:36
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культура
валентина легкоступова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Церемония прощания с певицей <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Легкоступовой</a> началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. "Я никому не дам порочить твое честное имя", - сказала Бриль."Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти... Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", - сказала Лазарева во время прощания.
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валентина легкоступова, москва, общество

В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой

12:36 20.08.2020 (обновлено: 12:39 20.08.2020)
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© РИА Новости / Александр МакаровПевица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Александр Макаров
Певица Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.
Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. "Я никому не дам порочить твое честное имя", - сказала Бриль.
"Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти... Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", - сказала Лазарева во время прощания.
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69553513
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КультураВалентина ЛегкоступоваМоскваОбщество
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