https://ria.ru/20200820/1576030493.html

Ефремова привезли в суд, где выступит ключевой свидетель защиты

Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, передает... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:34

2020-08-20T12:34

2020-08-20T12:34

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Актера привезли на машине <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a> в сопровождении пристава.Накануне суд приступил к исследованию доказательств стороны защиты. Были допрошены свидетели: актеры <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> и <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a>, поэт <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Орлов</a> (Орлуша). Они рассказали, что подсудимый - хороший и совестливый человек, пьяным за руль не садился, очень хотел помочь семье погибшего.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200819/1576003812.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия