Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576030493.html
Ефремова привезли в суд, где выступит ключевой свидетель защиты
Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, передает... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:34
2020-08-20T12:34
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Актера привезли на машине <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a> в сопровождении пристава.Накануне суд приступил к исследованию доказательств стороны защиты. Были допрошены свидетели: актеры <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> и <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a>, поэт <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Орлов</a> (Орлуша). Они рассказали, что подсудимый - хороший и совестливый человек, пьяным за руль не садился, очень хотел помочь семье погибшего.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1576003812.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_846edfd76d06eb2f6ac2f9bd841f4199.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова привезли в суд, где выступит ключевой свидетель защиты

12:34 20.08.2020
14345
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит
Актер Михаил Ефремов выходит
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, где сегодня ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Актера привезли на машине ФССП в сопровождении пристава.
Накануне суд приступил к исследованию доказательств стороны защиты. Были допрошены свидетели: актеры Никита Высоцкий и Татьяна Беркович, поэт Андрей Орлов (Орлуша). Они рассказали, что подсудимый - хороший и совестливый человек, пьяным за руль не садился, очень хотел помочь семье погибшего.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
19 августа, 19:05
"Достойны Нобелевской премии". Добровинский оценил работу врачей Ефремова
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
4310625
Обсудить 0
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса
Певица Валентина Легкоступова
В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска к актеру
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
"Достойны Нобелевской премии". Добровинский оценил работу врачей Ефремова
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты
В РАН выдвинули две версии происхождения снятых с МКС объектов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Жена Ефремова рассказала о его состоянии на следующий день после ДТП
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Актер театра и кино, кинорежиссер Никита Высоцкий у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП Захарову
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния