https://ria.ru/20200820/1576029946.html

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в Пекине. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:26

2020-08-20T12:26

2020-08-20T14:06

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

мид кнр

пекин

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости.</strong> Ведущий эпидемиолог <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/">Пекине</a>.Врач также поздравил Москву с регистрацией препарата, о чем стало известно 11 августа.Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Ben Ali Наверно в благодарность за отданный лес в сибири 360

cortana.ivanov В центре им. Гамалеи видимо одни "недоумки" работают, раз с Вами не посоветовались! Да и Китайский вирусолог Вас проигнорировал, СТРАННО!!! 177

пекин

россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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