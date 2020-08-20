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Распространение нового коронавируса
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Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в Пекине. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:26
2020-08-20T14:06
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мид кнр
пекин
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости.</strong> Ведущий эпидемиолог <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/">Пекине</a>.Врач также поздравил Москву с регистрацией препарата, о чем стало известно 11 августа.Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Наверно в благодарность за отданный лес в сибири
360
В центре им. Гамалеи видимо одни "недоумки" работают, раз с Вами не посоветовались! Да и Китайский вирусолог Вас проигнорировал, СТРАННО!!!
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пекин
россия
китай
РИА Новости
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мид кнр, пекин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, китай, в мире

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

12:26 20.08.2020 (обновлено: 14:06 20.08.2020)
395127
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в Пекине.
"Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний", — сказано в релизе.
Врач также поздравил Москву с регистрацией препарата, о чем стало известно 11 августа.
Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6021101081052
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Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМИД КНРПекинВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКитайВ мире
Популярные комментарии
Наверно в благодарность за отданный лес в сибири
20 августа, 12:44
BABen Ali
1277162166
В центре им. Гамалеи видимо одни "недоумки" работают, раз с Вами не посоветовались! Да и Китайский вирусолог Вас проигнорировал, СТРАННО!!!
20 августа, 13:29
ccortana.ivanov
7310101323
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