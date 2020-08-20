https://ria.ru/20200820/1576029109.html

Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам

Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории, речь идет о сохранении государственности, заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:20

2020-08-20T12:20

2020-08-20T12:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории, речь идет о сохранении государственности, заявил глава МИД республики <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a>."К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на <a href="http://mfa.gov.by/press/news_mfa/db8c21c22d4afb34.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> белорусского МИД.Внешнеполитические интересы Белоруссии остаются неизменными, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на портале внешнеполитического ведомства республики.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Егор Панкратов Блаблабла... 27

nakιs Kamakιs А что там о многовекторной политике? 11

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, в мире