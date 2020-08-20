https://ria.ru/20200820/1576029005.html
В парке "Патриот" в Алабино открылся туристический центр Тульской области
Тульская область представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:19
2020-08-20T12:19
2020-08-20T12:19
тульская область
общество
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<strong>ТУЛА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади гостям парка рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, о предстоящем праздновании 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты."Это уникальная туристическая площадка проходимостью порядка 15 тысяч человек в день. Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов", – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.Более 20 региональных производителей и фермеров представили на ярмарке свою продукцию. Это не только традиционные бренды региона - тульские пряники и белевская пастила, но и сыры, оленина, икра, осетр, мясная продукция и напитки. Тульские хозяйства привезли на ярмарку, которая проходила в Яблочный спас, более 10 тонн яблок. Гости могли попробовать чай из настоящего жарового самовара. Специально для праздника была приготовлена самая большая в России шарлотка, ширина которой 2,5 метра, а длина - 7,2 метра. Вес ее составил 320 килограммов.Кроме того, на ярмарке все желающие смогли посетить мастер-классы по народным художественным промыслам.
https://ria.ru/20200819/1575994011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ТУЛА, 20 авг — РИА Новости. Тульская область
представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Тульская область стала первым регионом, который презентует гастрономические бренды и весь туристический потенциал в "Патриоте". Это стало возможным благодаря губернатору Алексею Дюмину", – сказал собеседник агентства.
В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади гостям парка рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, о предстоящем праздновании 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.
"Это уникальная туристическая площадка проходимостью порядка 15 тысяч человек в день. Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов", – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.
Более 20 региональных производителей и фермеров представили на ярмарке свою продукцию. Это не только традиционные бренды региона - тульские пряники и белевская пастила, но и сыры, оленина, икра, осетр, мясная продукция и напитки. Тульские хозяйства привезли на ярмарку, которая проходила в Яблочный спас, более 10 тонн яблок. Гости могли попробовать чай из настоящего жарового самовара. Специально для праздника была приготовлена самая большая в России шарлотка, ширина которой 2,5 метра, а длина - 7,2 метра. Вес ее составил 320 килограммов.
Кроме того, на ярмарке все желающие смогли посетить мастер-классы по народным художественным промыслам.