https://ria.ru/20200820/1576029005.html

В парке "Патриот" в Алабино открылся туристический центр Тульской области

Тульская область представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:19

2020-08-20T12:19

2020-08-20T12:19

тульская область

общество

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<strong>ТУЛА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> представила туристический потенциал региона на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" в Московской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В мобильном туристско-информационном центре Тульской области на храмовой площади гостям парка рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни, о предстоящем праздновании 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты."Это уникальная туристическая площадка проходимостью порядка 15 тысяч человек в день. Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов", – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.Более 20 региональных производителей и фермеров представили на ярмарке свою продукцию. Это не только традиционные бренды региона - тульские пряники и белевская пастила, но и сыры, оленина, икра, осетр, мясная продукция и напитки. Тульские хозяйства привезли на ярмарку, которая проходила в Яблочный спас, более 10 тонн яблок. Гости могли попробовать чай из настоящего жарового самовара. Специально для праздника была приготовлена самая большая в России шарлотка, ширина которой 2,5 метра, а длина - 7,2 метра. Вес ее составил 320 килограммов.Кроме того, на ярмарке все желающие смогли посетить мастер-классы по народным художественным промыслам.

https://ria.ru/20200819/1575994011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество