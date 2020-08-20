Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576028898.html
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перемены в стране нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:17
2020-08-20T12:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112980/71/1129807168_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_17574e7d473293e0a9c5962a125feb3e.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что перемены в стране нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций."Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1576007542.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112980/71/1129807168_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2b1d19536b7822195c7e8c684502f391.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены

12:17 20.08.2020
2100
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Макей
Владимир Макей
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перемены в стране нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций.
"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
19 августа, 20:40Протесты в Белоруссии
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
27843218
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
Алексей Навальный
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши подал в отставку
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
"Речь о спасении жизни": врач рассказал о состоянии Навального
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
В Кремле прокомментировали призывы к повторным выборам в Белоруссии
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело за создание КС оппозиции
В Белоруссии возбудили дело о попытке захвата власти из-за КС оппозиции
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией
Туристы в аэропорту
Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит телефонный разговор "по белорусским делам"
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния