https://ria.ru/20200820/1576028898.html
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перемены в стране нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:17
2020-08-20T12:17
2020-08-20T12:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что перемены в стране нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций."Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1576007542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире