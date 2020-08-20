https://ria.ru/20200820/1576027472.html

В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в совете расценивают предложение действующих властей о... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:08

2020-08-20T12:08

2020-08-20T12:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что в совете расценивают предложение действующих властей о новой конституции как первый шаг к переговорам с общественностью.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована."В определенной степени и представители власти делают в этом направлении (диалога – ред.) шаги. Вы знаете, было предложено внести изменения в действующую конституцию нашей страны. Это уже первый шаг к переговорам", - заявил Латушко.Как отметил собеседник агентства, никто не говорит, что власти и общественность "должны сесть за один стол – круглый и друг напротив друга - и обсуждать проблематику".По его словам, белорусов обмануть больше нельзя. "И самое интересное, что это и невозможно. Произошел внутренний перелом психологии людей, который не позволяет уже сегодня не реагировать на их мнение. Поэтому координационный совет - это общественная платформа, объединенная на основании волеизъявления, которое высказывают граждане нашей страны. И мы будем добавиться реализации этих чаяний белорусов", - подчеркнул Латушко.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире