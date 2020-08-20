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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576027472.html
В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в совете расценивают предложение действующих властей о... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:08
2020-08-20T12:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил РИА Новости, что в совете расценивают предложение действующих властей о новой конституции как первый шаг к переговорам с общественностью.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована."В определенной степени и представители власти делают в этом направлении (диалога – ред.) шаги. Вы знаете, было предложено внести изменения в действующую конституцию нашей страны. Это уже первый шаг к переговорам", - заявил Латушко.Как отметил собеседник агентства, никто не говорит, что власти и общественность "должны сесть за один стол – круглый и друг напротив друга - и обсуждать проблематику".По его словам, белорусов обмануть больше нельзя. "И самое интересное, что это и невозможно. Произошел внутренний перелом психологии людей, который не позволяет уже сегодня не реагировать на их мнение. Поэтому координационный совет - это общественная платформа, объединенная на основании волеизъявления, которое высказывают граждане нашей страны. И мы будем добавиться реализации этих чаяний белорусов", - подчеркнул Латушко.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу

12:08 20.08.2020
678
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в совете расценивают предложение действующих властей о новой конституции как первый шаг к переговорам с общественностью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована.
"В определенной степени и представители власти делают в этом направлении (диалога – ред.) шаги. Вы знаете, было предложено внести изменения в действующую конституцию нашей страны. Это уже первый шаг к переговорам", - заявил Латушко.
Как отметил собеседник агентства, никто не говорит, что власти и общественность "должны сесть за один стол – круглый и друг напротив друга - и обсуждать проблематику".

"Есть различные формы, и мы видим, что в настоящий момент этот диалог уже начат. Сложно, тяжело, противоречиво, но он идет. И он должен быть абсолютно предметный и абсолютно результативный. Мы не можем не реализовать чаяния большинства белорусов, миллионы которых вышли на улицы нашей страны за последние несколько недель", - сказал Латушко.

По его словам, белорусов обмануть больше нельзя. "И самое интересное, что это и невозможно. Произошел внутренний перелом психологии людей, который не позволяет уже сегодня не реагировать на их мнение. Поэтому координационный совет - это общественная платформа, объединенная на основании волеизъявления, которое высказывают граждане нашей страны. И мы будем добавиться реализации этих чаяний белорусов", - подчеркнул Латушко.
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Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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