https://ria.ru/20200820/1576027216.html
Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:16
2020-08-20T12:16
2020-08-20T12:25
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletiв.При этом в сервисе отмечают, что из-за снижения "глубины" бронирований на данный момент зафиксировано сокращение объема продаж авиабилетов на бархатный сезон в полтора раза.Среди самых популярных направлений для путешествий по РФ эксперты называют Сочи, Симферополь, Анапу, Калининград и Горно-Алтайск."Доля забронированных авиабилетов за границу составила лишь семь процентов, при этом в прошлом году — 44 процента. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул и Тиват. Средний чек на авиабилеты за границу снизился с 22 054 до 19 862 рублей, то есть на десять процентов", — уточнили аналитики.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, цены, перелеты, туристы, авиабилеты, самолеты, анталья (провинция), новости - туризм, тиват, симферополь, сочи, стамбул, анапа, горно-алтайск, калининград
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости/Прайм. Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletiв.
"Средний чек на авиабилеты "туда-обратно" по России, забронированные в январе-августе с вылетом в сентябре-октябре 2020 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 14 277 до 9 305 рублей: перелеты по России снизились в цене на треть", — привели в компании данные аналитиков.
При этом в сервисе отмечают, что из-за снижения "глубины" бронирований на данный момент зафиксировано сокращение объема продаж авиабилетов на бархатный сезон в полтора раза.
Среди самых популярных направлений для путешествий по РФ эксперты называют Сочи, Симферополь, Анапу, Калининград и Горно-Алтайск.
"Доля забронированных авиабилетов за границу составила лишь семь процентов, при этом в прошлом году — 44 процента. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул и Тиват. Средний чек на авиабилеты за границу снизился с 22 054 до 19 862 рублей, то есть на десять процентов", — уточнили аналитики.