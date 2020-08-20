https://ria.ru/20200820/1576027216.html

Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели

Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:16

2020-08-20T12:16

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> Средняя стоимость авиабилетов по России в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletiв.При этом в сервисе отмечают, что из-за снижения "глубины" бронирований на данный момент зафиксировано сокращение объема продаж авиабилетов на бархатный сезон в полтора раза.Среди самых популярных направлений для путешествий по РФ эксперты называют Сочи, Симферополь, Анапу, Калининград и Горно-Алтайск."Доля забронированных авиабилетов за границу составила лишь семь процентов, при этом в прошлом году — 44 процента. Самыми популярными направлениями стали Анталия, Стамбул и Тиват. Средний чек на авиабилеты за границу снизился с 22 054 до 19 862 рублей, то есть на десять процентов", — уточнили аналитики.

https://ria.ru/20200810/1575439238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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