https://ria.ru/20200820/1576026991.html

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на его семью оказывают анонимное давление. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:02

2020-08-20T12:02

2020-08-20T12:23

протесты в белоруссии

владимир макей

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что на его семью оказывают анонимное давление."А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", — сказал он.Дипломат отметил, что может понять угрозы в адрес госслужащего, но "подленькое, анонимное" адвление на семью, включая малолетних детей, "не укладываются в понятие "демократия".Он признал, что стране нужны перемены, но не "ценой гражданского противостояния или революций". Глава МИД также отметил, что из-за событий последних дней Белоруссия отброшена на много лет назад в воем развитии.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Владимир Белогорский А что, такого отношения к своим предательским действиям, Макей не ожидал? 16

Егор Панкратов Бедняжка))))) 11

3

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , белоруссия, в мире