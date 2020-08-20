Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/1576026991.html
Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на его семью оказывают анонимное давление. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:02
2020-08-20T12:23
протесты в белоруссии
владимир макей
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_0:41:2912:1678_1400x0_80_0_0_bd7dfe915854f4986f7be7dc04db59c6.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил, что на его семью оказывают анонимное давление."А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", — сказал он.Дипломат отметил, что может понять угрозы в адрес госслужащего, но "подленькое, анонимное" адвление на семью, включая малолетних детей, "не укладываются в понятие "демократия".Он признал, что стране нужны перемены, но не "ценой гражданского противостояния или революций". Глава МИД также отметил, что из-за событий последних дней Белоруссия отброшена на много лет назад в воем развитии.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
А что, такого отношения к своим предательским действиям, Макей не ожидал?
16
Бедняжка)))))
11
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_919bb7e9c41a4c0ee570cc08b61cfcae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир макей , белоруссия, в мире

Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью

12:02 20.08.2020 (обновлено: 12:23 20.08.2020)
1855
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МИНСК, 20 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на его семью оказывают анонимное давление.
"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
08:00
От августа 1991-го к августу 2020-го — у ГКЧП не было своего Лукашенко
Дипломат отметил, что может понять угрозы в адрес госслужащего, но "подленькое, анонимное" адвление на семью, включая малолетних детей, "не укладываются в понятие "демократия".

"За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", — добавил Макей.

Он признал, что стране нужны перемены, но не "ценой гражданского противостояния или революций". Глава МИД также отметил, что из-за событий последних дней Белоруссия отброшена на много лет назад в воем развитии.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники акции протеста в Минске
08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
31172096
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииВладимир МакейБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что, такого отношения к своим предательским действиям, Макей не ожидал?
20 августа, 12:06
Владимир Белогорский
600013
Бедняжка)))))
20 августа, 12:15
Егор Панкратов
240005
Рекомендуем
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
Здание МИД Польши в Варшаве
Глава МИД Польши подал в отставку
Здание Посольства РФ в Осло
СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Задержание подозреваемых в попытке похищения одного из лидеров донбасских ополченцев. Кадры ФСБ
СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19
12:24Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана
12:20Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Лента новостейМолния