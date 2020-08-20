https://ria.ru/20200820/1576026952.html

СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата

Влиятельная норвежская газета Verdens Gang опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T12:02

2020-08-20T12:02

2020-08-20T12:09

россия

норвегия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_0:84:800:534_1400x0_80_0_0_5a2bb5f797ef5e52a41ca91abccc05ca.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Влиятельная норвежская газета <a href="https://www.vg.no/" target="_blank">Verdens Gang</a> опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете продолжающегося шпионского скандала.По данным издания, им является заместитель торгпреда в <a href="https://ria.ru/location_Oslo" target="_blank">Осло</a> Александр Стекольщиков. Газета утверждает, что он и есть тот человек, который якобы встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем и которого называют в СМИ "российским разведчиком".Издание связывалось по телефону с россиянином, однако тот отказался от комментария."Как только журналист VG представился, он ответил, что "больше не может разговаривать", после чего повесил трубку", — пишет газета.Корреспондент РИА Новости обратился в МИД Норвегии с просьбой уточнить, действительно ли Стекольщиков работает в королевстве в качестве заместителя торгпреда. В ведомстве подтвердили эту информацию.Ранее Служба безопасности полиции <a href="https://ria.ru/location_Norway" target="_blank">Норвегии</a> сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче гостайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно их данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>, Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.

https://ria.ru/20200819/1575992392.html

https://ria.ru/20200811/1575642538.html

россия

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норвегия, в мире