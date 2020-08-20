Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/1576026952.html
СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
Влиятельная норвежская газета Verdens Gang опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T12:02
2020-08-20T12:09
россия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_0:84:800:534_1400x0_80_0_0_5a2bb5f797ef5e52a41ca91abccc05ca.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Влиятельная норвежская газета <a href="https://www.vg.no/" target="_blank">Verdens Gang</a> опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете продолжающегося шпионского скандала.По данным издания, им является заместитель торгпреда в <a href="https://ria.ru/location_Oslo" target="_blank">Осло</a> Александр Стекольщиков. Газета утверждает, что он и есть тот человек, который якобы встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем и которого называют в СМИ "российским разведчиком".Издание связывалось по телефону с россиянином, однако тот отказался от комментария."Как только журналист VG представился, он ответил, что "больше не может разговаривать", после чего повесил трубку", — пишет газета.Корреспондент РИА Новости обратился в МИД Норвегии с просьбой уточнить, действительно ли Стекольщиков работает в королевстве в качестве заместителя торгпреда. В ведомстве подтвердили эту информацию.Ранее Служба безопасности полиции <a href="https://ria.ru/location_Norway" target="_blank">Норвегии</a> сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче гостайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно их данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov" target="_blank">Владимир Джабаров</a>, Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.
https://ria.ru/20200819/1575992392.html
https://ria.ru/20200811/1575642538.html
россия
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_25:0:737:534_1400x0_80_0_0_d942bb5b42c63b2dec3d33416ce6c77b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, норвегия, в мире

СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата

12:02 20.08.2020 (обновлено: 12:09 20.08.2020)
346
© Фото : GADЗдание Посольства РФ в Осло
Здание Посольства РФ в Осло
© Фото : GAD
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Влиятельная норвежская газета Verdens Gang опубликовала имя российского дипломата, которому в ближайшие дни предстоит покинуть королевство в свете продолжающегося шпионского скандала.
По данным издания, им является заместитель торгпреда в Осло Александр Стекольщиков. Газета утверждает, что он и есть тот человек, который якобы встречался с обвиняемым в шпионаже норвежцем и которого называют в СМИ "российским разведчиком".
Издание связывалось по телефону с россиянином, однако тот отказался от комментария.
"Как только журналист VG представился, он ответил, что "больше не может разговаривать", после чего повесил трубку", — пишет газета.
Города мира. Осло
Вчера, 16:15
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Корреспондент РИА Новости обратился в МИД Норвегии с просьбой уточнить, действительно ли Стекольщиков работает в королевстве в качестве заместителя торгпреда. В ведомстве подтвердили эту информацию.
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче гостайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно их данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата из Норвегии. Он также считает, что Осло принял решение о высылке по указке США.
Братислава
11 августа, 14:21
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию
001046
Обсудить 0
РоссияНорвегияВ мире
Рекомендуем
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
Здание МИД Польши в Варшаве
Глава МИД Польши подал в отставку
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
Алексей Навальный
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
Ряд диагнозов исключены – лечащий врач о состоянии Алексея Навального
Врач рассказал о состоянии Навального
Алексей Навальный
Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС
Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
Банкноты, использованные в интерьере кафе на острове Ки-Уэст в штате Флорида
Названа лучшая "валюта-убежище"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19
12:24Слуцкий осудил заявление Госдепа о санкциях против Ирана
12:20Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
12:17Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены
12:16Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
12:11Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
12:08В КС оппозиции рассказали о первом шаге властей Белоруссии к диалогу
12:02Глава МИД Белоруссии заявил о давлении на его семью
12:02СМИ назвали имя высланного из Норвегии российского дипломата
11:57Глава МИД Польши подал в отставку
11:46Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
11:44Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
11:38В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
11:29Врач прокомментировал версию об отравлении Навального
11:29Специалисты рассказали о питании туристов в Турции, Абхазии и России
11:29Рябков назвал действия США по Ирану абсурдными
11:28Мусульмане встречают Новый год по лунному календарю
11:21Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
11:18Ученый объяснил происхождение снятых с МКС объектов
11:16Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Лента новостейМолния